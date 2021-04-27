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ДНР обвинила Киев в срыве заседания политической подгруппы по Донбассу
ДНР обвинила Киев в срыве заседания политической подгруппы по Донбассу
Представители Киева сорвали заседание политической подгруппы контактной группы по Донбассу во вторник, пригрозив покинуть переговоры в случае участия... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:35
2021-04-27T13:35
мид днр
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
оон
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Представители Киева сорвали заседание политической подгруппы контактной группы по Донбассу во вторник, пригрозив покинуть переговоры в случае участия представителя общественности от самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщила во вторник представитель ДНР в подгруппе Наталья Михайлова.Заседание рабочих подгрупп по Донбассу проходят во вторник в видеорежиме. В среду состоится видеоконференция контактной группы."Сегодня украинская сторона сорвала заседание политической группы, использовав уже применявшуюся тактику шантажа: если с нашей стороны будут присутствовать общественные представители, то Украина покинет переговорный процесс", - говорится в заявлении Михайловой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.Она уточнила, что Киев нарушил договоренность не привлекать к заседаниям политической подгруппы представителей общественности. При этом отказался участвовать в переговорах в случае участия общественников со стороны ДНР."Для достижения практических результатов мы готовы были пойти на компромисс в зеркальной манере. Представителям Украины же, видимо, было дано четкое распоряжение – не продвигаться в работе политической группы, по максимуму затягивать обсуждение", - отметила Михайлова.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову.ДНР и ЛНР решили привлечь к переговорам по Донбассу представителей общественности республик. Впервые они приняли участие в переговорах 19 января. В 2020 году Киев ввел в свои переговорные группы советников, которые ранее жили в Донбассе и покинули Донецк и Луганск с началом конфликта. Они принимают участие в заседании подгрупп по Донбассу и могут вступать в полемику со своими оппонентами по переговорному процессу.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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донецкая народная республика
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мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, оон, украина, в мире

ДНР обвинила Киев в срыве заседания политической подгруппы по Донбассу

13:35 27.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВъезд в город Донецк
Въезд в город Донецк - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Представители Киева сорвали заседание политической подгруппы контактной группы по Донбассу во вторник, пригрозив покинуть переговоры в случае участия представителя общественности от самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщила во вторник представитель ДНР в подгруппе Наталья Михайлова.
Заседание рабочих подгрупп по Донбассу проходят во вторник в видеорежиме. В среду состоится видеоконференция контактной группы.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными
"Сегодня украинская сторона сорвала заседание политической группы, использовав уже применявшуюся тактику шантажа: если с нашей стороны будут присутствовать общественные представители, то Украина покинет переговорный процесс", - говорится в заявлении Михайловой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Она уточнила, что Киев нарушил договоренность не привлекать к заседаниям политической подгруппы представителей общественности. При этом отказался участвовать в переговорах в случае участия общественников со стороны ДНР.
"Для достижения практических результатов мы готовы были пойти на компромисс в зеркальной манере. Представителям Украины же, видимо, было дано четкое распоряжение – не продвигаться в работе политической группы, по максимуму затягивать обсуждение", - отметила Михайлова.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову.
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ДНР и ЛНР решили привлечь к переговорам по Донбассу представителей общественности республик. Впервые они приняли участие в переговорах 19 января. В 2020 году Киев ввел в свои переговорные группы советников, которые ранее жили в Донбассе и покинули Донецк и Луганск с началом конфликта. Они принимают участие в заседании подгрупп по Донбассу и могут вступать в полемику со своими оппонентами по переговорному процессу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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