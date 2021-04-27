https://ria.ru/20210427/donbass-1730129021.html

Киев сорвал совещание подгруппы по Донбассу, заявили в ЛНР и ДНР

Киев сорвал совещание подгруппы по Донбассу, заявили в ЛНР и ДНР

Представители Киева в политической подгруппе контактной группы по Донбассу сорвали обсуждение повестки дня, заявил представитель самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:04

2021-04-27T13:04

2021-04-27T14:59

родион мирошник

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

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ЛУГАНСК, 27 апр — РИА Новости. Представители Киева в политической подгруппе контактной группы по Донбассу сорвали обсуждение повестки дня, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник.Ранее в Луганске и Донецке сообщили, что сегодня пройдут переговоры рабочих подгрупп по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам, а также вопросам безопасности. На среду запланировано заседание контактной группы. По данным МИД ЛНР, в ходе видеоконференции политической подгруппы представители республики надеялись обсудить проект дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе."Обсуждение вопросов в политической группе Киев снова сорвал. Во главу угла была снова поставлена госпожа Пирогова (представитель общественности от ДНР на переговорах. — Прим. ред.), которая является главным препятствием для обсуждения дорожной карты для украинской стороны. Видимо, у представителя Киева Андрея Костина к ней что-то личное", — написал Мирошник в Telegram-канале.При этом представители Киева отказались продолжить переговоры без участия советников, только на уровне полномочных представителей сторон, как это делалось предыдущие пять лет."Следовательно, вопрос не в Пироговой, а в отказе от ведения переговоров в принципе, как минимум по вопросам политического урегулирования", — добавил Мирошник.Представитель ЛНР заявил, что "есть и мелкий прорыв" — Костин признал, что "конфликт внутриукраинский". По словам Мирошника, обращаясь к представителям ЛНР и ДНР, Костин подчеркнул, что "вы как граждане Украины" и далее по тексту должны соблюдать закон "О заочном судопроизводстве". "Выходит, что байки о российско-украинском конфликте не действуют даже на официальных киевских представителей, раз следуют такие признания… Впрочем, координатор от ОБСЕ не стал развивать эту тему, просто констатировал, что заседание сорвано, и намерен завтра просить помощи у контактной группы для разрешения этой процедурной коллизии", — сообщил Мирошник.В Донецке назвали случившееся проявлением тактики шантажа, уже применявшейся Киевом."Для достижения практических результатов мы готовы были пойти на компромисс в зеркальной манере. Представителям Украины же, видимо, было дано четкое распоряжение — не продвигаться в работе политической группы, по максимуму затягивать обсуждение", — отметила представитель Донецкой народной ресублики в подгруппе Наталья Михайлова.ДНР и ЛНР решили привлечь к переговорам по Донбассу представителей общественности республик. Впервые они приняли участие в переговорах 19 января. В 2020 году Киев ввел в свои переговорные группы советников, которые ранее жили в Донбассе и покинули Донецк и Луганск с началом конфликта. Они принимают участие в заседании подгрупп по Донбассу и могут вступать в полемику со своими оппонентами по переговорному процессу.

https://ria.ru/20210427/donbass-1730116593.html

https://ria.ru/20210427/donbass-1730111263.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

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родион мирошник, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, в мире