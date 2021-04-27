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ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
Согласовать параметры одновременного открытия двух новых пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" у линии соприкосновения в Донбассе не удалось РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:46
2021-04-27T11:46
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ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Согласовать параметры одновременного открытия двух новых пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" у линии соприкосновения в Донбассе не удалось из-за позиции Киева, заявили в пресс-службе делегации ЛНР на минских переговорах.Во вторник состоялась видеоконференция гуманитарной подгруппы контактной группы по Донбассу. По данным МИД ЛНР, в ходе видеоконференции представители республики надеялись получить от Киева письменное подтверждение договоренностей по параметрам функционирования двух новых КПП в Донбассе."Завершилось заседание подгруппы по гуманитарным вопросам. Согласовать одновременное открытие двух новых пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" не удалось из-за отказа Украины дать конкретные ответы на наши вопросы по обеспечению безопасности и организации работы пунктов пропуска", - говорится в заявлении в Telegram-канале делегации.Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрыты. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201121/donbass-1585683429.html
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обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе

11:46 27.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Согласовать параметры одновременного открытия двух новых пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" у линии соприкосновения в Донбассе не удалось из-за позиции Киева, заявили в пресс-службе делегации ЛНР на минских переговорах.
Во вторник состоялась видеоконференция гуманитарной подгруппы контактной группы по Донбассу. По данным МИД ЛНР, в ходе видеоконференции представители республики надеялись получить от Киева письменное подтверждение договоренностей по параметрам функционирования двух новых КПП в Донбассе.
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября 2020, 16:00
В ЛНР ответили на обвинения Украины о нежелании открывать КПП в Донбассе
"Завершилось заседание подгруппы по гуманитарным вопросам. Согласовать одновременное открытие двух новых пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" не удалось из-за отказа Украины дать конкретные ответы на наши вопросы по обеспечению безопасности и организации работы пунктов пропуска", - говорится в заявлении в Telegram-канале делегации.
Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически эти КПП остаются закрыты. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Донецк - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
11:28
Заседание политической подгруппы по Донбассу началось в видеорежиме
 
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