https://ria.ru/20210427/donbass-1730108113.html

Заседание политической подгруппы по Донбассу началось в видеорежиме

Заседание политической подгруппы по Донбассу началось в видеорежиме

Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к переговорам в режиме видеоконференции, сообщили во вторник в... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:28

2021-04-27T11:28

2021-04-27T11:28

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к переговорам в режиме видеоконференции, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.Заседание рабочих подгрупп по Донбассу пройдет во вторник. На среду запланирована видеоконференция контактной группы."После окончания двусторонних встреч с координатором началось заседание рабочей группы по политическим вопросам", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210426/soglasheniya-1729997105.html

https://ria.ru/20210423/donbass-1729653269.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире