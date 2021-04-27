https://ria.ru/20210427/donbass-1730083179.html

ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле юга республики

ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле юга республики

Украинские силовики обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T08:47

2021-04-27T08:47

2021-04-27T08:47

коминтерново

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acb44978685f26b22218107f0a7886fb.jpg

ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 6.07 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населённого пункта Коминтерново. Выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210425/donbass-1729877367.html

https://ria.ru/20210426/lugansk-1730015946.html

коминтерново

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коминтерново, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире