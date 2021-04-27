https://ria.ru/20210427/donbass-1730083179.html
ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле юга республики
ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле юга республики
Украинские силовики обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:47
2021-04-27T08:47
2021-04-27T08:47
коминтерново
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 6.07 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населённого пункта Коминтерново. Выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210425/donbass-1729877367.html
https://ria.ru/20210426/lugansk-1730015946.html
коминтерново
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