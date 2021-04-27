https://ria.ru/20210427/dollary-1730073062.html

Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов

Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов

Отказ от доллара, или дедолларизация – процесс небыстрый. Даже страны, активно действующие в этом направлении – Россия и Китай – до половины взаимных расчетов... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T03:18

2021-04-27T03:18

2021-04-27T03:18

noble russian finance club

россия

китай

доллар

экономика

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Отказ от доллара, или дедолларизация – процесс небыстрый. Даже страны, активно действующие в этом направлении – Россия и Китай – до половины взаимных расчетов сохраняют в долларе. Форсировать этот процесс им невыгодно и сложно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.Он напомнил, что за последние десятилетия доля доллара в международных расчетах снижалась за счет распространения евро. "Если в начале века доля доллара в мировой торговле составляла более 70%, то сейчас она опустилась ниже 50%. Но в излишнем росте спроса на евро не заинтересованы и сами страны ЕС, которые сейчас, в период экономического спада, предпочли бы ослабить свою валюту ради повышения конкурентоспособности", - подчеркивает финансист.Но этот процесс вовсе не означает, что доллары обесценятся – такой сценарий реализуется лишь в ходе событий, сопоставимых с мировой войной и глобальным экономическим кризисом. С другой стороны, дедолларизация будет продолжаться и постепенно усиливаться. Поэтому для сохранности сбережений лучше не держать в долларах более 30% ваших денег, подытожил Коновалов.

https://ria.ru/20210427/kupyury-1730070844.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

noble russian finance club, россия, китай, доллар, экономика