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Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
Отказ от доллара, или дедолларизация – процесс небыстрый. Даже страны, активно действующие в этом направлении – Россия и Китай – до половины взаимных расчетов... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T03:18
2021-04-27T03:18
noble russian finance club
россия
китай
доллар
экономика
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Отказ от доллара, или дедолларизация – процесс небыстрый. Даже страны, активно действующие в этом направлении – Россия и Китай – до половины взаимных расчетов сохраняют в долларе. Форсировать этот процесс им невыгодно и сложно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.Он напомнил, что за последние десятилетия доля доллара в международных расчетах снижалась за счет распространения евро. "Если в начале века доля доллара в мировой торговле составляла более 70%, то сейчас она опустилась ниже 50%. Но в излишнем росте спроса на евро не заинтересованы и сами страны ЕС, которые сейчас, в период экономического спада, предпочли бы ослабить свою валюту ради повышения конкурентоспособности", - подчеркивает финансист.Но этот процесс вовсе не означает, что доллары обесценятся – такой сценарий реализуется лишь в ходе событий, сопоставимых с мировой войной и глобальным экономическим кризисом. С другой стороны, дедолларизация будет продолжаться и постепенно усиливаться. Поэтому для сохранности сбережений лучше не держать в долларах более 30% ваших денег, подытожил Коновалов.
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noble russian finance club, россия, китай, доллар, экономика

Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов

03:18 27.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Отказ от доллара, или дедолларизация – процесс небыстрый. Даже страны, активно действующие в этом направлении – Россия и Китай – до половины взаимных расчетов сохраняют в долларе. Форсировать этот процесс им невыгодно и сложно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.
Он напомнил, что за последние десятилетия доля доллара в международных расчетах снижалась за счет распространения евро. "Если в начале века доля доллара в мировой торговле составляла более 70%, то сейчас она опустилась ниже 50%. Но в излишнем росте спроса на евро не заинтересованы и сами страны ЕС, которые сейчас, в период экономического спада, предпочли бы ослабить свою валюту ради повышения конкурентоспособности", - подчеркивает финансист.
Но этот процесс вовсе не означает, что доллары обесценятся – такой сценарий реализуется лишь в ходе событий, сопоставимых с мировой войной и глобальным экономическим кризисом.
С другой стороны, дедолларизация будет продолжаться и постепенно усиливаться. Поэтому для сохранности сбережений лучше не держать в долларах более 30% ваших денег, подытожил Коновалов.
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Noble Russian Finance ClubРоссияКитайдолларЭкономика
 
 
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