https://ria.ru/20210427/dnr-1730165122.html

В Донбассе подорвался автомобиль ВСУ

В Донбассе подорвался автомобиль ВСУ

Автомобиль вооруженных сил Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий погиб и еще трое... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:47

2021-04-27T15:47

2021-04-27T18:44

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КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Автомобиль вооруженных сил Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий погиб и еще трое получили ранения, говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил в Донбассе, которое опубликовано во вторник в Facebook."Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшие военнослужащие доставлены в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210427/donbass-1730116593.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире