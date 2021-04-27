В Донбассе подорвался автомобиль ВСУ
15:47 27.04.2021 (обновлено: 18:44 27.04.2021)
© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Автомобиль вооруженных сил Украины подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий погиб и еще трое получили ранения, говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил в Донбассе, которое опубликовано во вторник в Facebook.
"Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие военнослужащие доставлены в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.