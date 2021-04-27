https://ria.ru/20210427/diplomaty-1730184249.html

МИД Германии поддержал высылку российских дипломатов из Чехии и Словакии

МИД Германии поддержал высылку российских дипломатов из Чехии и Словакии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Берлине поддержали решение Праги относительно высылки российских дипломатов, готовы оказать помощь в поддержании работы... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:22

2021-04-27T17:22

2021-04-27T17:48

хайко маас

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россия

мид германии

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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Берлине поддержали решение Праги относительно высылки российских дипломатов, готовы оказать помощь в поддержании работы чешского посольства в Москве.Из Чехии были высланы 18 российских дипломатов из-за якобы причастности российских спецслужб ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году. В ответ на это Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Он добавил, что германский посол в Москве уже занимается организацией помощи посольства для поддержания работоспособности чешской дипмиссии в Москве.

https://ria.ru/20210427/senat-1730071227.html

словакия

россия

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хайко маас, словакия, россия, мид германии, чехия, в мире