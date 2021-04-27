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В ГД призвали объявить в розыск депутата Рады, угрожавшего российским АЭС
В ГД призвали объявить в розыск депутата Рады, угрожавшего российским АЭС
Член думского комитета по энергетике Михаил Шеремет призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск депутата Верховной рады... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T21:14
2021-04-27T21:14
2021-04-27T23:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Член думского комитета по энергетике Михаил Шеремет призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск депутата Верховной рады Украины Романа Костенко, предложившего нацелить украинские ракеты на российские атомные станции.Ранее Костенко в эфире "4 канала" заявил, что Киеву нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые будут "превентивно угрожать Москве". По его словам, это позволит вести дипломатию с соседней страной "на равных".Как считает Шеремет, подобная агрессивная риторика не должна оставаться безнаказанной — чтобы "никому не было повадно пытаться угрожать или шантажировать" Россию.Он выразил сожаление, что представители Украины взяли за правило демонстрировать хамское поведение в отношении Москвы."Впредь за подобные высказывания, по моему мнению, должны следовать незамедлительные санкции. Никому не позволено угрожать России", — подчеркнул депутат.Украинские политики и эксперты регулярно выступают с воинственными заявлениями против Москвы. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий хотел "силой вернуть" Кубань и Кавказ.
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россия, михаил шеремет, госдума рф, верховная рада украины, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости.
Член думского комитета по энергетике Михаил Шеремет
призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск депутата Верховной рады
Украины Романа Костенко, предложившего нацелить украинские ракеты на российские атомные станции.
Ранее Костенко в эфире "4 канала" заявил, что Киеву нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые будут "превентивно угрожать Москве". По его словам, это позволит вести дипломатию с соседней страной "на равных".
Как считает Шеремет, подобная агрессивная риторика не должна оставаться безнаказанной — чтобы "никому не было повадно пытаться угрожать или шантажировать" Россию.
"Правоохранительные органы должны дать оценку заявлению Костенко. Уверен, что в его словах найдется достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и объявления в международный розыск", — сказал депутат РИА Новости.
Он выразил сожаление, что представители Украины
взяли за правило демонстрировать хамское поведение в отношении Москвы.
"Впредь за подобные высказывания, по моему мнению, должны следовать незамедлительные санкции. Никому не позволено угрожать России", — подчеркнул депутат.
Украинские политики и эксперты регулярно выступают с воинственными заявлениями против Москвы. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий хотел "силой вернуть" Кубань и Кавказ.