https://ria.ru/20210427/deputat-1730223318.html

В ГД призвали объявить в розыск депутата Рады, угрожавшего российским АЭС

В ГД призвали объявить в розыск депутата Рады, угрожавшего российским АЭС

Член думского комитета по энергетике Михаил Шеремет призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск депутата Верховной рады... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T21:14

2021-04-27T21:14

2021-04-27T23:03

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михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Член думского комитета по энергетике Михаил Шеремет призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело и объявить в розыск депутата Верховной рады Украины Романа Костенко, предложившего нацелить украинские ракеты на российские атомные станции.Ранее Костенко в эфире "4 канала" заявил, что Киеву нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые будут "превентивно угрожать Москве". По его словам, это позволит вести дипломатию с соседней страной "на равных".Как считает Шеремет, подобная агрессивная риторика не должна оставаться безнаказанной — чтобы "никому не было повадно пытаться угрожать или шантажировать" Россию.Он выразил сожаление, что представители Украины взяли за правило демонстрировать хамское поведение в отношении Москвы."Впредь за подобные высказывания, по моему мнению, должны следовать незамедлительные санкции. Никому не позволено угрожать России", — подчеркнул депутат.Украинские политики и эксперты регулярно выступают с воинственными заявлениями против Москвы. Так, политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий хотел "силой вернуть" Кубань и Кавказ.

https://ria.ru/20210427/kreativ-1730194351.html

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россия, михаил шеремет, госдума рф, верховная рада украины, украина, в мире