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Бразильский губернатор решил бороться за одобрение поставки "Спутника V"
Бразильский губернатор решил бороться за одобрение поставки "Спутника V"
Губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана после отказа национального регулятора в разрешении на импорт вакцины "Спутник V" заявил, что продолжит... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:57
2021-04-27T10:19
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
бразилия
в мире
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МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана после отказа национального регулятора в разрешении на импорт вакцины "Спутник V" заявил, что продолжит бороться за поставки препарата населению региона.Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутник V" до предоставления "недостающей информации"."Северо-Восточный комитет по науке поддержал использование "Спутника V". Я буду продолжать бороться за это разрешение (на импорт - ред.), уверенно и соблюдая все правила, чтобы мы могли как можно скорее доставить вакцину нашему населению", - написал политик в своем блоге в Twitter.Губернатор добавил, что, учитывая медлительность федерального правительства в передаче вакцин штатам страны, дополнительная политизация этого процесса - это то, чего он никогда не допустит.По словам Сантаны, решение Anvisa наложить вето на экстренное использование "Спутника V" он уважает, однако не может не выразить свое разочарование и удивление, поскольку эта вакцина уже используется во многих странах и демонстрирует свою эффективность.Национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии ранее признала российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730070024.html
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РИА Новости
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4.7
96
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российский фонд прямых инвестиций, the lancet, бразилия, в мире
Материал дополняется

Бразильский губернатор решил бороться за одобрение поставки "Спутника V"

09:57 27.04.2021 (обновлено: 10:19 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана после отказа национального регулятора в разрешении на импорт вакцины "Спутник V" заявил, что продолжит бороться за поставки препарата населению региона.
Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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В Бразилии одобрили производство "Спутника V"
"Северо-Восточный комитет по науке поддержал использование "Спутника V". Я буду продолжать бороться за это разрешение (на импорт - ред.), уверенно и соблюдая все правила, чтобы мы могли как можно скорее доставить вакцину нашему населению", - написал политик в своем блоге в Twitter.
Губернатор добавил, что, учитывая медлительность федерального правительства в передаче вакцин штатам страны, дополнительная политизация этого процесса - это то, чего он никогда не допустит.
По словам Сантаны, решение Anvisa наложить вето на экстренное использование "Спутника V" он уважает, однако не может не выразить свое разочарование и удивление, поскольку эта вакцина уже используется во многих странах и демонстрирует свою эффективность.
Национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии ранее признала российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Российский фонд прямых инвестицийThe LancetБразилияВ мире
 
 
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