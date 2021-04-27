https://ria.ru/20210427/biznes-1730146059.html

Липецкие власти региона и немецкий бизнес договорились о сотрудничестве

Липецкие власти региона и немецкий бизнес договорились о сотрудничестве

Власти Липецкой области и товаропроизводители Баварии намерены развивать сотрудничество в сфере энергетического оборудования, машиностроения и производства... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:24

2021-04-27T14:24

2021-04-27T14:24

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg

ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области и товаропроизводители Баварии намерены развивать сотрудничество в сфере энергетического оборудования, машиностроения и производства промышленного оборудования, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам переговоров во вторник с предпринимателями Баварии, которые прошли в формате видеоконференцсвязи"Германия входит в число основных торгово-экономических партнеров Липецкой области. Ее доля в общем внешнеторговом обороте области занимает 6 место и составляет 4,3%", - отметил губернатор.Он уточнил, что взаимодействие с иностранными партнерами – это часть национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Благодаря этому взаимодействию в 2020 году внешнеторговый оборот Липецкой области с Германией составил 187,1 миллион долларов. Это несколько меньше, чем в 2019 году. Сказались ограничительные меры, принятые из-за распространения COVID – 19.Тем не менее, по словам Артамонова, в 2020 году Липецкая область отправила на экспорт в Германию товаров на 14,4 миллиона долларов США. Наибольшим спросом у партнеров пользуется липецкий табак и его промышленные заменители, котлы, оборудование и механические устройства, а также черные металлы. Объем импорта в Липецкую область из Германии составил 172,7 миллиона долларов США. Липецкая область закупила оборудование и механические устройства, запчасти к ним, а также каучук, резину, пластмассу и изделия из них.

https://ria.ru/20210427/reyting-1730096290.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов