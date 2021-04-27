Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
https://ria.ru/20210427/biznes-1730146059.html
Липецкие власти региона и немецкий бизнес договорились о сотрудничестве
Липецкие власти региона и немецкий бизнес договорились о сотрудничестве
Власти Липецкой области и товаропроизводители Баварии намерены развивать сотрудничество в сфере энергетического оборудования, машиностроения и производства... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:24
2021-04-27T14:24
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg
ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области и товаропроизводители Баварии намерены развивать сотрудничество в сфере энергетического оборудования, машиностроения и производства промышленного оборудования, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам переговоров во вторник с предпринимателями Баварии, которые прошли в формате видеоконференцсвязи"Германия входит в число основных торгово-экономических партнеров Липецкой области. Ее доля в общем внешнеторговом обороте области занимает 6 место и составляет 4,3%", - отметил губернатор.Он уточнил, что взаимодействие с иностранными партнерами – это часть национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Благодаря этому взаимодействию в 2020 году внешнеторговый оборот Липецкой области с Германией составил 187,1 миллион долларов. Это несколько меньше, чем в 2019 году. Сказались ограничительные меры, принятые из-за распространения COVID – 19.Тем не менее, по словам Артамонова, в 2020 году Липецкая область отправила на экспорт в Германию товаров на 14,4 миллиона долларов США. Наибольшим спросом у партнеров пользуется липецкий табак и его промышленные заменители, котлы, оборудование и механические устройства, а также черные металлы. Объем импорта в Липецкую область из Германии составил 172,7 миллиона долларов США. Липецкая область закупила оборудование и механические устройства, запчасти к ним, а также каучук, резину, пластмассу и изделия из них.
https://ria.ru/20210427/reyting-1730096290.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_54:0:943:667_1920x0_80_0_0_06627aa0a4662664db405cf51dd1cd0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

Липецкие власти региона и немецкий бизнес договорились о сотрудничестве

14:24 27.04.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области и товаропроизводители Баварии намерены развивать сотрудничество в сфере энергетического оборудования, машиностроения и производства промышленного оборудования, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам переговоров во вторник с предпринимателями Баварии, которые прошли в формате видеоконференцсвязи
"Германия входит в число основных торгово-экономических партнеров Липецкой области. Ее доля в общем внешнеторговом обороте области занимает 6 место и составляет 4,3%", - отметил губернатор.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 10:41Липецкая область
Глава Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал рейтинг АКРА
Он уточнил, что взаимодействие с иностранными партнерами – это часть национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Благодаря этому взаимодействию в 2020 году внешнеторговый оборот Липецкой области с Германией составил 187,1 миллион долларов. Это несколько меньше, чем в 2019 году. Сказались ограничительные меры, принятые из-за распространения COVID – 19.
Тем не менее, по словам Артамонова, в 2020 году Липецкая область отправила на экспорт в Германию товаров на 14,4 миллиона долларов США. Наибольшим спросом у партнеров пользуется липецкий табак и его промышленные заменители, котлы, оборудование и механические устройства, а также черные металлы. Объем импорта в Липецкую область из Германии составил 172,7 миллиона долларов США. Липецкая область закупила оборудование и механические устройства, запчасти к ним, а также каучук, резину, пластмассу и изделия из них.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
00:41В ЛНР назвали число обстрелов со стороны ВСУ в апреле
Лента новостейМолния