https://ria.ru/20210427/biznes-1730146059.html
Липецкие власти региона и немецкий бизнес договорились о сотрудничестве
Липецкие власти региона и немецкий бизнес договорились о сотрудничестве
Власти Липецкой области и товаропроизводители Баварии намерены развивать сотрудничество в сфере энергетического оборудования, машиностроения и производства... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:24
2021-04-27T14:24
2021-04-27T14:24
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области и товаропроизводители Баварии намерены развивать сотрудничество в сфере энергетического оборудования, машиностроения и производства промышленного оборудования, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам переговоров во вторник с предпринимателями Баварии, которые прошли в формате видеоконференцсвязи"Германия входит в число основных торгово-экономических партнеров Липецкой области. Ее доля в общем внешнеторговом обороте области занимает 6 место и составляет 4,3%", - отметил губернатор.Он уточнил, что взаимодействие с иностранными партнерами – это часть национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Благодаря этому взаимодействию в 2020 году внешнеторговый оборот Липецкой области с Германией составил 187,1 миллион долларов. Это несколько меньше, чем в 2019 году. Сказались ограничительные меры, принятые из-за распространения COVID – 19.Тем не менее, по словам Артамонова, в 2020 году Липецкая область отправила на экспорт в Германию товаров на 14,4 миллиона долларов США. Наибольшим спросом у партнеров пользуется липецкий табак и его промышленные заменители, котлы, оборудование и механические устройства, а также черные металлы. Объем импорта в Липецкую область из Германии составил 172,7 миллиона долларов США. Липецкая область закупила оборудование и механические устройства, запчасти к ним, а также каучук, резину, пластмассу и изделия из них.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости
. Власти Липецкой области и товаропроизводители Баварии намерены развивать сотрудничество в сфере энергетического оборудования, машиностроения и производства промышленного оборудования, сообщил глава региона Игорь Артамонов
по итогам переговоров во вторник с предпринимателями Баварии, которые прошли в формате видеоконференцсвязи
"Германия входит в число основных торгово-экономических партнеров Липецкой области. Ее доля в общем внешнеторговом обороте области занимает 6 место и составляет 4,3%", - отметил губернатор.
Он уточнил, что взаимодействие с иностранными партнерами – это часть национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Благодаря этому взаимодействию в 2020 году внешнеторговый оборот Липецкой области с Германией составил 187,1 миллион долларов. Это несколько меньше, чем в 2019 году. Сказались ограничительные меры, принятые из-за распространения COVID – 19.
Тем не менее, по словам Артамонова, в 2020 году Липецкая область отправила на экспорт в Германию товаров на 14,4 миллиона долларов США. Наибольшим спросом у партнеров пользуется липецкий табак и его промышленные заменители, котлы, оборудование и механические устройства, а также черные металлы. Объем импорта в Липецкую область из Германии составил 172,7 миллиона долларов США. Липецкая область закупила оборудование и механические устройства, запчасти к ним, а также каучук, резину, пластмассу и изделия из них.