https://ria.ru/20210427/bezopasnostdetey-1730146665.html

Онлайн-конференция, посвященная информационной безопасности детей

Онлайн-конференция, посвященная информационной безопасности детей

28 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Безопасность детей в цифровой среде: ситуация в преддверии майских праздников".

2021-04-27T14:27

2021-04-27T14:27

2021-04-27T14:27

анонсы

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Задать вопросУчастники:- член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна ШВАБАУЭР; - член Совета по правам человека при Президенте РФ Игорь АШМАНОВ; - директор Лиги безопасного Интернета Екатерина МИЗУЛИНА;- председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена МИЛЬСКАЯ;- руководитель Региональной молодежной общественной организации социальной поддержки "Молодежный блок" Михаил ХУБУТИЯ;- политолог Сергей МИХЕЕВ.Роспотребнадзор рекомендовал провести длинные майские выходные в кругу семьи на открытом воздухе. По мнению экспертов, родителям в этот период следует особое внимание уделить детям, поскольку в Интернете активизировались кибермошенники, а социальные сети продолжают массово размещать негативный контент, в том числе с детской порнографией, экстремистскими, пронаркотическими и суицидальными призывами. Согласно отчету Роскомнадзора, на данный момент почти 6 тысяч запрещенных материалов еще не удалены.Как объяснить ребенку правила поведения в социальных сетях и обезопасить его от мошенников в Интернете? Возможно ли создать систему безопасного контента в Рунете?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы