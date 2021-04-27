Онлайн-конференция, посвященная информационной безопасности детей
28 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Безопасность детей в цифровой среде: ситуация в преддверии майских праздников".
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Участники:
- член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна ШВАБАУЭР;
- член Совета по правам человека при Президенте РФ Игорь АШМАНОВ;
- директор Лиги безопасного Интернета Екатерина МИЗУЛИНА;
- председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена МИЛЬСКАЯ;
- руководитель Региональной молодежной общественной организации социальной поддержки "Молодежный блок" Михаил ХУБУТИЯ;
- политолог Сергей МИХЕЕВ.
Роспотребнадзор рекомендовал провести длинные майские выходные в кругу семьи на открытом воздухе. По мнению экспертов, родителям в этот период следует особое внимание уделить детям, поскольку в Интернете активизировались кибермошенники, а социальные сети продолжают массово размещать негативный контент, в том числе с детской порнографией, экстремистскими, пронаркотическими и суицидальными призывами. Согласно отчету Роскомнадзора, на данный момент почти 6 тысяч запрещенных материалов еще не удалены.
Как объяснить ребенку правила поведения в социальных сетях и обезопасить его от мошенников в Интернете? Возможно ли создать систему безопасного контента в Рунете?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации Анна ШВАБАУЭР;
- член Совета по правам человека при Президенте РФ Игорь АШМАНОВ;
- директор Лиги безопасного Интернета Екатерина МИЗУЛИНА;
- председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена МИЛЬСКАЯ;
- руководитель Региональной молодежной общественной организации социальной поддержки "Молодежный блок" Михаил ХУБУТИЯ;
- политолог Сергей МИХЕЕВ.
Роспотребнадзор рекомендовал провести длинные майские выходные в кругу семьи на открытом воздухе. По мнению экспертов, родителям в этот период следует особое внимание уделить детям, поскольку в Интернете активизировались кибермошенники, а социальные сети продолжают массово размещать негативный контент, в том числе с детской порнографией, экстремистскими, пронаркотическими и суицидальными призывами. Согласно отчету Роскомнадзора, на данный момент почти 6 тысяч запрещенных материалов еще не удалены.
Как объяснить ребенку правила поведения в социальных сетях и обезопасить его от мошенников в Интернете? Возможно ли создать систему безопасного контента в Рунете?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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