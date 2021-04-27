https://ria.ru/20210427/belukhi-1730081440.html

К попавшим в ледовую ловушку на Чукотке белухам подошла рыба

К попавшим в ледовую ловушку на Чукотке белухам подошла рыба

Белухи, застрявшие в ледовой ловушке в нацпарке "Берингия" на Чукотке, выглядят более упитанными – в районе начался подход наваги, и животные стали активнее,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T08:30

2021-04-27T08:30

2021-04-27T10:50

чукотка

берингово море

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730093837_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3206fe4b0b695fdb9b30c10b3eec39d3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Белухи, застрявшие в ледовой ловушке в нацпарке "Берингия" на Чукотке, выглядят более упитанными – в районе начался подход наваги, и животные стали активнее, сообщает учреждение.На прошлой неделе нацпарк "Берингия" сообщил, что около 20 белух оказались в ледовом плену в бухте Пенкигнгэй, они держатся в трех небольших полыньях. Животным, вероятно, удается добывать себе корм, но если рыба уйдет из бухты, то шансов у них останется мало, уточняли в учреждении. В нацпарке РИА Новости рассказали также, что полыньи уже вряд ли замерзнут, а приход циклонов может повысить шансы на разлом припая. При этом, по многолетним наблюдениям, обычно пролив Сенявина покрыт льдом до июня."Мы продолжаем наблюдать за белухами, которые попали в ледовый плен в бухте Пенкигнгэй. Позавчера инспектор национального парка "Берингия" Артур Апалю в очередной раз выезжал к полыньям. Он отметил, что в проливе Сенявина начался активный подход наваги – об этом сообщают рыбаки села Янракыннот. Вероятно, рыба есть и в бухте Пенкигнгэй, где сейчас находятся белухи. По словам инспектора, животные стали активней и выглядят более упитанными, слабых особей больше не наблюдается", - говорится в сообщении.Нацпарк отмечает, что на прошлой неделе, когда история о белухах разошлась в СМИ, некоторые организации прокомментировали ситуацию, не обладая достоверными фактами, и призвал следить за развитием событий на своем портале.Ученые также опровергли информацию о том, что животным тесно и полыньи нужно расширять: белухи могут свободно перемещаться, кроме того, в районе началась оттепель, и полыньи будут увеличиваться. Использование бензопил может только напугать животных. Также отмечается, что коренные жители не планируют добывать этих белух."Сотрудники парка изучили опыт спасательной операции 1984 года, пробовали подкармливать животных. В случае ухудшения ситуации мы готовы к подкормке", - сообщает нацпарк.Ранее научный сотрудник национального парка "Берингия" и Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев сообщал РИА Новости, что организовывать специальную операцию по спасению не нужно, так как вмешательством можно навредить экосистеме района, у животных есть все шансы выжить, дождавшись разрушения льдов. Власти региона сообщили, что создали рабочую группу для контроля ситуации, ледокол применять не планируется.В декабре 2011 года сообщалось, что около 100 белух оказались в ледовой ловушке в 15 километрах южнее села в Сенявинском проливе Берингова моря. До открытой воды было 25 километров. Тогда признали нецелесообразным участие спасательных судов или ледоколов для освобождения белух. Через две недели наблюдатели сообщили, что насчитали всего 12 белух: четыре из пяти полыней закрылись. Предыдущий аналогичный случай произошел в 1984 году, в том же районе в ледовый плен попало несколько тысяч белух. Тогда им на помощь пришел ледокол, но большинство животных все же погибло – они не пошли по каналу за судном к открытой воде.

https://ria.ru/20210421/belukhi-1729195858.html

https://ria.ru/20210419/belukhi-1728914464.html

https://ria.ru/20210426/belukhi-1730047110.html

чукотка

берингово море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Белухи резвятся в ледовом плену на Чукотке Оказавшиеся в ледовом плену на Чукотке белухи стали активнее и выглядят более упитанными - ученые говорят, что в бухте появилась рыба. 2021-04-27T08:30 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, берингово море, общество