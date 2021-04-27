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Министр обороны Белоруссии рассказал о попытке госпереворота в стране
Министр обороны Белоруссии рассказал о попытке госпереворота в стране
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин проинформировал коллег по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о действиях оппозиции, которая под... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:09
2021-04-27T12:09
александр лукашенко
одкб
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин проинформировал коллег по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о действиях оппозиции, которая под контролем Запада пыталась организовать в республике госпереворот, сообщила во вторник пресс-служба минобороны.По ее данным, Хренин принял участие в очередном заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое состоялось в Душанбе."Особое внимание участников заседания также было обращено (в выступлении Хренина – ред.) на действия представителей оппозиции, которые под контролем своих западных руководителей попытались свергнуть в Республике Беларусь конституционный строй и организовать государственный переворот посредством физического устранения высших должностных лиц государства", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте минобороны республики.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, четверо фигурантов дела дают признательные показания, в том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.Ранее в КГБ сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210421/putin-1729278350.html
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александр лукашенко, одкб, белоруссия, сша, в мире

Министр обороны Белоруссии рассказал о попытке госпереворота в стране

12:09 27.04.2021
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Читать ria.ru в
МИНСК, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин проинформировал коллег по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о действиях оппозиции, которая под контролем Запада пыталась организовать в республике госпереворот, сообщила во вторник пресс-служба минобороны.
По ее данным, Хренин принял участие в очередном заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое состоялось в Душанбе.
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Путин осудил попытку переворота в Белоруссии и устранения Лукашенко
"Особое внимание участников заседания также было обращено (в выступлении Хренина – ред.) на действия представителей оппозиции, которые под контролем своих западных руководителей попытались свергнуть в Республике Беларусь конституционный строй и организовать государственный переворот посредством физического устранения высших должностных лиц государства", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте минобороны республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, четверо фигурантов дела дают признательные показания, в том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.
Ранее в КГБ сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
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19 апреля, 15:21
Захарова рассказала о роли Запада в подготовке госпереворота в Белоруссии
 
Александр ЛукашенкоОДКББелоруссияСШАВ мире
 
 
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