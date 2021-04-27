Министр обороны Белоруссии рассказал о попытке госпереворота в стране
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
МИНСК, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин проинформировал коллег по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о действиях оппозиции, которая под контролем Запада пыталась организовать в республике госпереворот, сообщила во вторник пресс-служба минобороны.
"Особое внимание участников заседания также было обращено (в выступлении Хренина – ред.) на действия представителей оппозиции, которые под контролем своих западных руководителей попытались свергнуть в Республике Беларусь конституционный строй и организовать государственный переворот посредством физического устранения высших должностных лиц государства", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте минобороны республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, четверо фигурантов дела дают признательные показания, в том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.
Ранее в КГБ сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.