https://ria.ru/20210427/bellorussiya-1730104628.html

В Белоруссии назвали главные угрозы для стран ОДКБ

В Белоруссии назвали главные угрозы для стран ОДКБ

Среди главных источников угроз для стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - наращивание Западом коалиционных и национальных... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:15

2021-04-27T11:15

2021-04-27T11:31

сирия

одкб

белоруссия

европа

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МИНСК, 27 апр - РИА Новости. Среди главных источников угроз для стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - наращивание Западом коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе, заявил во вторник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.Как сообщает пресс-служба минобороны республики, Хренин принял участие в очередном заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое состоялось в Душанбе."Главой белорусской военной делегации было отмечено, что основными источниками угроз для государств – членов Организации являются: деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе; неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь, в Сирии и Афганистане, а также сохраняющийся высокий уровень международного терроризма и религиозного экстремизма", - говорится в сообщении на сайте минобороны республики.По данным ведомства, также Хрениным были отмечены наиболее актуальные проблемы, которые присущи Восточно-европейскому региону, в их числе – "развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции".

https://ria.ru/20210427/nato-1730104176.html

https://ria.ru/20210222/diplomatiya-1598315827.html

сирия

белоруссия

европа

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сирия, одкб, белоруссия, европа, сша, в мире