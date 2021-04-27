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В Белоруссии назвали главные угрозы для стран ОДКБ
В Белоруссии назвали главные угрозы для стран ОДКБ
Среди главных источников угроз для стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - наращивание Западом коалиционных и национальных... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:15
2021-04-27T11:31
сирия
одкб
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европа
сша
в мире
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МИНСК, 27 апр - РИА Новости. Среди главных источников угроз для стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - наращивание Западом коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе, заявил во вторник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.Как сообщает пресс-служба минобороны республики, Хренин принял участие в очередном заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое состоялось в Душанбе."Главой белорусской военной делегации было отмечено, что основными источниками угроз для государств – членов Организации являются: деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе; неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь, в Сирии и Афганистане, а также сохраняющийся высокий уровень международного терроризма и религиозного экстремизма", - говорится в сообщении на сайте минобороны республики.По данным ведомства, также Хрениным были отмечены наиболее актуальные проблемы, которые присущи Восточно-европейскому региону, в их числе – "развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции".
https://ria.ru/20210427/nato-1730104176.html
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сирия, одкб, белоруссия, европа, сша, в мире

В Белоруссии назвали главные угрозы для стран ОДКБ

11:15 27.04.2021 (обновлено: 11:31 27.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 апр - РИА Новости. Среди главных источников угроз для стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - наращивание Западом коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе, заявил во вторник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Как сообщает пресс-служба минобороны республики, Хренин принял участие в очередном заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое состоялось в Душанбе.
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"Главой белорусской военной делегации было отмечено, что основными источниками угроз для государств – членов Организации являются: деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе; неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь, в Сирии и Афганистане, а также сохраняющийся высокий уровень международного терроризма и религиозного экстремизма", - говорится в сообщении на сайте минобороны республики.
По данным ведомства, также Хрениным были отмечены наиболее актуальные проблемы, которые присущи Восточно-европейскому региону, в их числе – "развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции".
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