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Промсвязьбанк подал заявление о банкротстве жены Дмитрия Ананьева
Промсвязьбанк подал заявление о банкротстве жены Дмитрия Ананьева
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Промсвязьбанка (ПСБ), требующего признать банкротом Людмилу Ананьеву, жену бывшего председателя правления ПСБ и РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:40
2021-04-27T08:40
россия
промсвязьбанк
дмитрий ананьев
москва
экономика
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Промсвязьбанка (ПСБ), требующего признать банкротом Людмилу Ананьеву, жену бывшего председателя правления ПСБ и одного из его экс-бенефициаров Дмитрия Ананьева, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Заявление поступило в суд 26 апреля и к рассмотрению еще не принято. В карточке дела размер задолженности Ананьевой перед банком пока не указан.В ходе рассмотрения иска ПСБ на 282 миллиарда рублей к бывшим контролирующим лицам банка, в том числе к его бывшим бенефициарам Дмитрию и Алексею Ананьевым, юрист банка говорил, что Дмитрий Ананьев в преддверии принятия Центробанком мер оздоровления ПСБ передал права собственности на всю принадлежавшую ему недвижимость жене Людмиле и компании Velux Assets Limited.В том деле суд заморозил активы Дмитрия Ананьева в пределах суммы исковых требований – три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета; ограничения наложены также на самолет Bombardier Challenger 650, которым он пользовался.Самого Дмитрия Ананьева арбитражный суд Москвы признал банкротом в январе по заявлению разорившейся зерновой компании "Настюша", которой экс-банкир задолжал около 2,9 миллиарда рублей. Сейчас идет процедура реализации его имущества. В решении о банкротстве говорится, что общий размер требований к Ананьеву на тот момент превышал 283 миллиарда рублей, при этом требования ПСБ на 278 миллиардов пока не рассмотрены, производство по ним приостановлено.Дмитрий Ананьев в сентябре 2019 года был заочно арестован Басманным судом по обвинению в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Он объявлен в международный розыск. В рамках уголовного дела также наложен арест на имущество Ананьева. К санации Промсвязьбанка Банк России приступил в декабре 2017 года. По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через голландскую Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ.
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россия, промсвязьбанк, дмитрий ананьев, москва, экономика

Промсвязьбанк подал заявление о банкротстве жены Дмитрия Ананьева

08:40 27.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Промсвязьбанка (ПСБ), требующего признать банкротом Людмилу Ананьеву, жену бывшего председателя правления ПСБ и одного из его экс-бенефициаров Дмитрия Ананьева, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 26 апреля и к рассмотрению еще не принято. В карточке дела размер задолженности Ананьевой перед банком пока не указан.
В ходе рассмотрения иска ПСБ на 282 миллиарда рублей к бывшим контролирующим лицам банка, в том числе к его бывшим бенефициарам Дмитрию и Алексею Ананьевым, юрист банка говорил, что Дмитрий Ананьев в преддверии принятия Центробанком мер оздоровления ПСБ передал права собственности на всю принадлежавшую ему недвижимость жене Людмиле и компании Velux Assets Limited.
В том деле суд заморозил активы Дмитрия Ананьева в пределах суммы исковых требований – три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета; ограничения наложены также на самолет Bombardier Challenger 650, которым он пользовался.
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Самого Дмитрия Ананьева арбитражный суд Москвы признал банкротом в январе по заявлению разорившейся зерновой компании "Настюша", которой экс-банкир задолжал около 2,9 миллиарда рублей. Сейчас идет процедура реализации его имущества. В решении о банкротстве говорится, что общий размер требований к Ананьеву на тот момент превышал 283 миллиарда рублей, при этом требования ПСБ на 278 миллиардов пока не рассмотрены, производство по ним приостановлено.
Дмитрий Ананьев в сентябре 2019 года был заочно арестован Басманным судом по обвинению в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Он объявлен в международный розыск. В рамках уголовного дела также наложен арест на имущество Ананьева. К санации Промсвязьбанка Банк России приступил в декабре 2017 года. По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через голландскую Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ.
 
РоссияПромсвязьбанкДмитрий АнаньевМоскваЭкономика
 
 
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