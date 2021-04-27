https://ria.ru/20210427/bangladesh-1730134849.html

Бангладеш одобрил экстренное использование "Спутника V"

Бангладеш одобрил экстренное использование "Спутника V"

Генеральное управление по контролю за лекарствами Бангладеш во вторник одобрило экстренное использование российской вакцины "Спутник V" для борьбы с... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:29

2021-04-27T13:29

2021-04-27T13:29

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

дакка (город)

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр - РИА Новости. Генеральное управление по контролю за лекарствами Бангладеш во вторник одобрило экстренное использование российской вакцины "Спутник V" для борьбы с продолжающейся пандемией коронавируса, сообщил глава управления генерал-майор Махбубур Рахман."Сейчас мы привезем российскую вакцину и введем ее", - цитирует его заявление издание Dhaka Tribune.Он отметил, что нет никаких юридических ограничений на ввоз и использование российской вакцины.Неделю назад министр иностранных дел Бангладеш Абдул Момен сообщил, что Россия в рамках соглашения о совместном производстве предложила Бангладеш производить вакцину против коронавируса "Спутник V" в сотрудничестве с местными фармацевтическими фирмами.Бангладеш ранее получил 21,5 миллиона доз вакцин от Индии в качестве подарка и заказал еще 30 миллионов вакцин на коммерческой основе. Согласно соглашению, Бангладеш должен получать 5 миллионов доз в месяц, но Индия переправила только одну партию, и Дакка еще не получила вторую партию в 5 миллионов доз, которая должна была прибыть к марту.Согласно последним данным минздрава Бангладеш, в стране зарегистрированы свыше 749 тысяч случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 662 тысячи человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 11,5 тысячи человек.

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