https://ria.ru/20210427/albaniya-1730159954.html

В миссии ОБСЕ рассказали о нарушениях на выборах в Албании

В миссии ОБСЕ рассказали о нарушениях на выборах в Албании

В ходе избирательной кампании на выборах в парламент Албании отмечено использование административного ресурса властями, случаи насилия, но волеизъявление прошло РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:23

2021-04-27T15:23

2021-04-27T15:36

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

тирана (город)

албания

парламентская ассамблея совета европы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729968551_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_aade79e46b9296f4ad8eb39be895e54e.jpg

БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. В ходе избирательной кампании на выборах в парламент Албании отмечено использование административного ресурса властями, случаи насилия, но волеизъявление прошло в целом успешно, заявили наблюдатели от ОБСЕ.В воскресенье в Албании состоялись выборы в заксобрание. На кресла в 140-местном парламенте претендовали 12 блоков партий и коалиций. Правом голоса обладали около 3,6 миллиона граждан. По данным избиркома, явка составила около 48%, волеизъявление прошло без серьезных инцидентов. Албанские СМИ сообщали о случаях фотографирования бюллетеней, попытках агитации и конфликтах на участках.По последним данным ЦИК с 4910 из 5199 участков, правящая Социалистическая партия лидирует с 48,67% голосов, оппозиционная Демократическая партия получила 39,41%, партнерская с Демпартией LSI - 6,85%. Небольшая Социал-демократическая партия PSD набирает 2,24%, что делает вероятным ее вхождение в парламент.Он сообщил, что на двух десятках участков в Тиране применялась система электронного голосования и подсчета голосов, а по всей стране впервые запустили систему электронной идентификации избирателей и "несмотря на затруднения в отдаленных районах, система показала себя эффективной".Гулиев отметил, что ЦИК смог соответствующим образом выполнить свои обязанности, "действовал прозрачно и заслужил уважение всех участников", при этом в ходе кампании отмечено использование административного ресурса."Министры проводили кампанию в ходе исполнения официальных обязанностей, в результате правящая партия получила заметное преимущество. Давление на гражданских служащих также остается фактором беспокойства", - указал глава наблюдательной миссии ОБСЕ и добавил, что личные данные примерно 900 тысяч албанцев стали доступны некоторым политическим партиям, что нарушает их права."Насильственные инциденты, которые предшествовали воскресному голосованию и привели в Эльбасане к убийству одного и ранению четырех человек, должны быть расследованы", - подчеркнул Гулиев.Представитель ПАСЕ польский сенатор Александр Почей, заявил, что процесс волеизъявления в целом прошел успешно.ОБСЕ ранее сообщила, что совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ насчитывает 122 наблюдателя из 20 стран, которые работали на участках в Тиране и по всей стране.

https://ria.ru/20210426/albaniya-1729912226.html

тирана (город)

албания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, тирана (город), албания, парламентская ассамблея совета европы, в мире