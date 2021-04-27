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В миссии ОБСЕ рассказали о нарушениях на выборах в Албании
В миссии ОБСЕ рассказали о нарушениях на выборах в Албании
В ходе избирательной кампании на выборах в парламент Албании отмечено использование административного ресурса властями, случаи насилия, но волеизъявление прошло РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:23
2021-04-27T15:36
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
тирана (город)
албания
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. В ходе избирательной кампании на выборах в парламент Албании отмечено использование административного ресурса властями, случаи насилия, но волеизъявление прошло в целом успешно, заявили наблюдатели от ОБСЕ.В воскресенье в Албании состоялись выборы в заксобрание. На кресла в 140-местном парламенте претендовали 12 блоков партий и коалиций. Правом голоса обладали около 3,6 миллиона граждан. По данным избиркома, явка составила около 48%, волеизъявление прошло без серьезных инцидентов. Албанские СМИ сообщали о случаях фотографирования бюллетеней, попытках агитации и конфликтах на участках.По последним данным ЦИК с 4910 из 5199 участков, правящая Социалистическая партия лидирует с 48,67% голосов, оппозиционная Демократическая партия получила 39,41%, партнерская с Демпартией LSI - 6,85%. Небольшая Социал-демократическая партия PSD набирает 2,24%, что делает вероятным ее вхождение в парламент.Он сообщил, что на двух десятках участков в Тиране применялась система электронного голосования и подсчета голосов, а по всей стране впервые запустили систему электронной идентификации избирателей и "несмотря на затруднения в отдаленных районах, система показала себя эффективной".Гулиев отметил, что ЦИК смог соответствующим образом выполнить свои обязанности, "действовал прозрачно и заслужил уважение всех участников", при этом в ходе кампании отмечено использование административного ресурса."Министры проводили кампанию в ходе исполнения официальных обязанностей, в результате правящая партия получила заметное преимущество. Давление на гражданских служащих также остается фактором беспокойства", - указал глава наблюдательной миссии ОБСЕ и добавил, что личные данные примерно 900 тысяч албанцев стали доступны некоторым политическим партиям, что нарушает их права."Насильственные инциденты, которые предшествовали воскресному голосованию и привели в Эльбасане к убийству одного и ранению четырех человек, должны быть расследованы", - подчеркнул Гулиев.Представитель ПАСЕ польский сенатор Александр Почей, заявил, что процесс волеизъявления в целом прошел успешно.ОБСЕ ранее сообщила, что совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ насчитывает 122 наблюдателя из 20 стран, которые работали на участках в Тиране и по всей стране.
https://ria.ru/20210426/albaniya-1729912226.html
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обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, тирана (город), албания, парламентская ассамблея совета европы, в мире

В миссии ОБСЕ рассказали о нарушениях на выборах в Албании

15:23 27.04.2021 (обновлено: 15:36 27.04.2021)
 
© REUTERS / Florion GogaЛидер Социалистической партии Албании Эди Рама в Тиране
Лидер Социалистической партии Албании Эди Рама в Тиране - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© REUTERS / Florion Goga
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БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. В ходе избирательной кампании на выборах в парламент Албании отмечено использование административного ресурса властями, случаи насилия, но волеизъявление прошло в целом успешно, заявили наблюдатели от ОБСЕ.
В воскресенье в Албании состоялись выборы в заксобрание. На кресла в 140-местном парламенте претендовали 12 блоков партий и коалиций. Правом голоса обладали около 3,6 миллиона граждан. По данным избиркома, явка составила около 48%, волеизъявление прошло без серьезных инцидентов. Албанские СМИ сообщали о случаях фотографирования бюллетеней, попытках агитации и конфликтах на участках.
Саранда, Албания - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 08:15
Правящая Соцпартия Албании лидирует на парламентских выборах
По последним данным ЦИК с 4910 из 5199 участков, правящая Социалистическая партия лидирует с 48,67% голосов, оппозиционная Демократическая партия получила 39,41%, партнерская с Демпартией LSI - 6,85%. Небольшая Социал-демократическая партия PSD набирает 2,24%, что делает вероятным ее вхождение в парламент.
"Несмотря на пандемию COVID-19 и тот факт, что голосование не происходило за границей, народ Албании проголосовал многочисленно", - заявил на пресс-конференции глава наблюдательной миссии и вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев.
Он сообщил, что на двух десятках участков в Тиране применялась система электронного голосования и подсчета голосов, а по всей стране впервые запустили систему электронной идентификации избирателей и "несмотря на затруднения в отдаленных районах, система показала себя эффективной".
Гулиев отметил, что ЦИК смог соответствующим образом выполнить свои обязанности, "действовал прозрачно и заслужил уважение всех участников", при этом в ходе кампании отмечено использование административного ресурса.
"Министры проводили кампанию в ходе исполнения официальных обязанностей, в результате правящая партия получила заметное преимущество. Давление на гражданских служащих также остается фактором беспокойства", - указал глава наблюдательной миссии ОБСЕ и добавил, что личные данные примерно 900 тысяч албанцев стали доступны некоторым политическим партиям, что нарушает их права.
"Насильственные инциденты, которые предшествовали воскресному голосованию и привели в Эльбасане к убийству одного и ранению четырех человек, должны быть расследованы", - подчеркнул Гулиев.
Представитель ПАСЕ польский сенатор Александр Почей, заявил, что процесс волеизъявления в целом прошел успешно.
"День голосования прошел намного лучше, чем кампания. Мы понимаем, что непросто доказать все нарушения, и это не наша задача. Мы наблюдатели, а не судьи. Однако делегация ПАСЕ знает о ведущемся расследовании албанскими властями серьезных случаев и ожидает, что будет проинформирована о результатах", - подчеркнул европейский наблюдатель.
ОБСЕ ранее сообщила, что совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ насчитывает 122 наблюдателя из 20 стран, которые работали на участках в Тиране и по всей стране.
 
ОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаТирана (город)АлбанияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
 
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