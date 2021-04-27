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В Центре киберугроз опровергли миф о "народности" несогласованных акций
В Центре киберугроз опровергли миф о "народности" несогласованных акций
Хакерские атаки на органы государственной власти в России во время незаконных акций велись по одному сценарию, заявил на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:32
2021-04-27T14:28
россия
николай мурашов
алексей навальный
технологии
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Хакерские атаки на органы государственной власти в России во время незаконных акций велись по одному сценарию, заявил на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня" заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.По его словам, в это время выросло число DDoS-атак, прежде всего на сайты МИД, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии.Подобные мероприятия, как подчеркнул эксперт, сопровождались и другими "аккомпанементами" в информационном пространстве: например, в январе 2021-го взломали сайт Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода."После получения несанкционированного доступа на ресурсе были размещены фотография Навального и текстовое сообщение о том, что атака была проведена в его поддержку. Вредоносное воздействие было осуществлено с адресов, находящихся в адресном пространстве Франции и Германии", — заявил Мурашов.По его словам, приведенные примеры показывают, что заявляемые "спонтанность" и "народность" незаконных акций не соответствуют действительности.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создали по приказу директора ФСБ осенью 2018 года. Организация занимается обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России.Несогласованные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и по другим статьям. Первые приговоры уже вынесли.
https://ria.ru/20210427/kiberataka-1730132753.html
https://ria.ru/20210419/aktsii-1728916734.html
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россия, николай мурашов, алексей навальный, технологии

В Центре киберугроз опровергли миф о "народности" несогласованных акций

13:32 27.04.2021 (обновлено: 14:28 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Хакерские атаки на органы государственной власти в России во время незаконных акций велись по одному сценарию, заявил на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня" заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.
По его словам, в это время выросло число DDoS-атак, прежде всего на сайты МИД, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии.
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Подобные мероприятия, как подчеркнул эксперт, сопровождались и другими "аккомпанементами" в информационном пространстве: например, в январе 2021-го взломали сайт Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
"После получения несанкционированного доступа на ресурсе были размещены фотография Навального и текстовое сообщение о том, что атака была проведена в его поддержку. Вредоносное воздействие было осуществлено с адресов, находящихся в адресном пространстве Франции и Германии", — заявил Мурашов.
По его словам, приведенные примеры показывают, что заявляемые "спонтанность" и "народность" незаконных акций не соответствуют действительности.
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Несогласованные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и по другим статьям. Первые приговоры уже вынесли.
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