https://ria.ru/20210427/aktsii-1730135306.html

В Центре киберугроз опровергли миф о "народности" несогласованных акций

В Центре киберугроз опровергли миф о "народности" несогласованных акций

Хакерские атаки на органы государственной власти в России во время незаконных акций велись по одному сценарию, заявил на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:32

2021-04-27T13:32

2021-04-27T14:28

россия

николай мурашов

алексей навальный

технологии

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Хакерские атаки на органы государственной власти в России во время незаконных акций велись по одному сценарию, заявил на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня" заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.По его словам, в это время выросло число DDoS-атак, прежде всего на сайты МИД, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии.Подобные мероприятия, как подчеркнул эксперт, сопровождались и другими "аккомпанементами" в информационном пространстве: например, в январе 2021-го взломали сайт Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода."После получения несанкционированного доступа на ресурсе были размещены фотография Навального и текстовое сообщение о том, что атака была проведена в его поддержку. Вредоносное воздействие было осуществлено с адресов, находящихся в адресном пространстве Франции и Германии", — заявил Мурашов.По его словам, приведенные примеры показывают, что заявляемые "спонтанность" и "народность" незаконных акций не соответствуют действительности.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создали по приказу директора ФСБ осенью 2018 года. Организация занимается обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России.Несогласованные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и по другим статьям. Первые приговоры уже вынесли.

https://ria.ru/20210427/kiberataka-1730132753.html

https://ria.ru/20210419/aktsii-1728916734.html

https://ria.ru/20210419/aktsii-1728926684.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай мурашов, алексей навальный, технологии