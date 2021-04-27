https://ria.ru/20210427/aktsii-1730135306.html
В Центре киберугроз опровергли миф о "народности" несогласованных акций
В Центре киберугроз опровергли миф о "народности" несогласованных акций
Хакерские атаки на органы государственной власти в России во время незаконных акций велись по одному сценарию, заявил на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:32
2021-04-27T13:32
2021-04-27T14:28
россия
николай мурашов
алексей навальный
технологии
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Хакерские атаки на органы государственной власти в России во время незаконных акций велись по одному сценарию, заявил на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня" заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.По его словам, в это время выросло число DDoS-атак, прежде всего на сайты МИД, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии.Подобные мероприятия, как подчеркнул эксперт, сопровождались и другими "аккомпанементами" в информационном пространстве: например, в январе 2021-го взломали сайт Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода."После получения несанкционированного доступа на ресурсе были размещены фотография Навального и текстовое сообщение о том, что атака была проведена в его поддержку. Вредоносное воздействие было осуществлено с адресов, находящихся в адресном пространстве Франции и Германии", — заявил Мурашов.По его словам, приведенные примеры показывают, что заявляемые "спонтанность" и "народность" незаконных акций не соответствуют действительности.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создали по приказу директора ФСБ осенью 2018 года. Организация занимается обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России.Несогласованные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и по другим статьям. Первые приговоры уже вынесли.
https://ria.ru/20210427/kiberataka-1730132753.html
https://ria.ru/20210419/aktsii-1728916734.html
https://ria.ru/20210419/aktsii-1728926684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595399386_309:0:2784:1856_1920x0_80_0_0_8ca28bd10a9931d54dacf854a34de7d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай мурашов, алексей навальный, технологии
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Хакерские атаки на органы государственной власти в России
во время незаконных акций велись по одному сценарию, заявил на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня" заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов
.
По его словам, в это время выросло число DDoS-атак, прежде всего на сайты МИД, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии.
Подобные мероприятия, как подчеркнул эксперт, сопровождались и другими "аккомпанементами" в информационном пространстве: например, в январе 2021-го взломали сайт Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
"После получения несанкционированного доступа на ресурсе были размещены фотография Навального и текстовое сообщение о том, что атака была проведена в его поддержку. Вредоносное воздействие было осуществлено с адресов, находящихся в адресном пространстве Франции
и Германии", — заявил Мурашов.
По его словам, приведенные примеры показывают, что заявляемые "спонтанность" и "народность" незаконных акций не соответствуют действительности.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создали по приказу директора ФСБ
осенью 2018 года. Организация занимается обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России.
Несогласованные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбуждены уголовные дела о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и по другим статьям. Первые приговоры уже вынесли.