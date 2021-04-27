https://ria.ru/20210427/afganistan-1730213105.html
США распорядились вывезти часть сотрудников посольства из Афганистана
США распорядились вывезти часть сотрудников посольства из Афганистана
США предписали части своих госслужащих покинуть посольство в Кабуле, говорится в сообщении госдепартамента. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T20:10
2021-04-27T20:10
2021-04-27T20:29
афганистан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597896311_0:210:3123:1967_1920x0_80_0_0_f297fd66f427d19bd021695fff4b4d08.jpg
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. США предписали части своих госслужащих покинуть посольство в Кабуле, говорится в сообщении госдепартамента."Госдепартамент распорядился, чтобы правительственные служащие США, чью работу можно выполнять в других местах, покинули посольство США в Кабуле", - говорится в сообщении.Речь идет о дипломатах и других служащих. Какую часть из находящихся в Кабуле чиновников это затронет, госдеп не уточняет.США обязались до начала мая начать вывод войск из Афганистана."Воздержитесь от поездок в Афганистан из-за COVID-19, преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений и вооруженных конфликтов. Граждане США, желающие покинуть Афганистан, должны сделать это как можно скорее доступными коммерческими рейсами", - сказано в документе.Американское дипведомство подчеркивает, что путешествие в любые районы Афганистана "остается небезопасным".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20210425/afganistan-1729842892.html
афганистан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597896311_328:284:2680:2048_1920x0_80_0_0_91513f024d4d9329563fd1752f76394b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. США
предписали части своих госслужащих покинуть посольство в Кабуле
, говорится в сообщении госдепартамента.
"Госдепартамент распорядился, чтобы правительственные служащие США, чью работу можно выполнять в других местах, покинули посольство США в Кабуле", - говорится в сообщении.
Речь идет о дипломатах и других служащих. Какую часть из находящихся в Кабуле чиновников это затронет, госдеп не уточняет.
США обязались до начала мая начать вывод войск из Афганистана.
"Воздержитесь от поездок в Афганистан из-за COVID-19, преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений и вооруженных конфликтов. Граждане США, желающие покинуть Афганистан, должны сделать это как можно скорее доступными коммерческими рейсами", - сказано в документе.
Американское дипведомство подчеркивает, что путешествие в любые районы Афганистана "остается небезопасным".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.