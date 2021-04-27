https://ria.ru/20210427/afganistan-1730213105.html

США распорядились вывезти часть сотрудников посольства из Афганистана

США распорядились вывезти часть сотрудников посольства из Афганистана

США предписали части своих госслужащих покинуть посольство в Кабуле, говорится в сообщении госдепартамента. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T20:10

2021-04-27T20:10

2021-04-27T20:29

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. США предписали части своих госслужащих покинуть посольство в Кабуле, говорится в сообщении госдепартамента."Госдепартамент распорядился, чтобы правительственные служащие США, чью работу можно выполнять в других местах, покинули посольство США в Кабуле", - говорится в сообщении.Речь идет о дипломатах и других служащих. Какую часть из находящихся в Кабуле чиновников это затронет, госдеп не уточняет.США обязались до начала мая начать вывод войск из Афганистана."Воздержитесь от поездок в Афганистан из-за COVID-19, преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений и вооруженных конфликтов. Граждане США, желающие покинуть Афганистан, должны сделать это как можно скорее доступными коммерческими рейсами", - сказано в документе.Американское дипведомство подчеркивает, что путешествие в любые районы Афганистана "остается небезопасным".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210425/afganistan-1729842892.html

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афганистан, сша, в мире