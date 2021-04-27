https://ria.ru/20210427/abyzov-1730213733.html

Правозащитница объяснила, почему Абызову не сделали прививку в СИЗО

Правозащитница объяснила, почему Абызову не сделали прививку в СИЗО

Член СПЧ Ева Меркачева объяснила РИА Новости, как вакцинируют от COVID-19 в СИЗО, и предположила, почему арестованному экс-министру Открытого правительства... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T20:13

2021-04-27T20:13

2021-04-27T22:54

россия

ева меркачева

открытое правительство

матросская тишина

здоровье - общество

генеральная прокуратура рф

михаил абызов

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева объяснила РИА Новости, как вакцинируют от COVID-19 в СИЗО, и предположила, почему арестованному экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову могли отказать в прививке.Ранее госпитализированный в больницу СИЗО "Матросская тишина" с COVID-19 Абызов сообщил, что до болезни дважды требовал от руководства следственного изолятора сделать ему прививку "Спутником V", но получал отказ.По словам Меркачевой, вакцинация в СИЗО и колониях действительно началась, но в других регионах она ведется активнее, чем в Москве."Сотрудников прививают, они сами мне это говорят, а вот заключенные говорят, что они еще ждут. Конечно, сейчас уже ситуация могла измениться, но лично я за последнее время еще не встретила заключенного, который получил вакцину от коронавируса", - сказала правозащитница.При этом Меркачева отметила, что в первую очередь прививку от COVID-19, вероятно, получат пожилые, а также те, у кого есть показания по болезням, в том числе те, у кого ВИЧ-инфекция или перенесенное воспаление легких, или онкологическое заболевание, либо туберкулез."Абызову могли отказать только по одной причине: потому что еще не поступила вакцина. Я так думаю, что в первую очередь вакцинироваться будут сотрудники, во вторую очередь те, кто в группе риска... Абызову, скорее всего не отказали, а сказали, что ему будет сделана вакцина попозже. Думаю, что это из-за того, что он не входит группу риска", - сказала она.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.

https://ria.ru/20210427/abyzov-1730174775.html

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россия, ева меркачева, открытое правительство, матросская тишина, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, михаил абызов, москва