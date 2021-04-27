Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/abyzov-1730213733.html
Правозащитница объяснила, почему Абызову не сделали прививку в СИЗО
Правозащитница объяснила, почему Абызову не сделали прививку в СИЗО
Член СПЧ Ева Меркачева объяснила РИА Новости, как вакцинируют от COVID-19 в СИЗО, и предположила, почему арестованному экс-министру Открытого правительства... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T20:13
2021-04-27T22:54
россия
ева меркачева
открытое правительство
матросская тишина
здоровье - общество
генеральная прокуратура рф
михаил абызов
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604286320_0:223:2837:1818_1920x0_80_0_0_e303b239c04d12a3b0329b75ea688367.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева объяснила РИА Новости, как вакцинируют от COVID-19 в СИЗО, и предположила, почему арестованному экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову могли отказать в прививке.Ранее госпитализированный в больницу СИЗО "Матросская тишина" с COVID-19 Абызов сообщил, что до болезни дважды требовал от руководства следственного изолятора сделать ему прививку "Спутником V", но получал отказ.По словам Меркачевой, вакцинация в СИЗО и колониях действительно началась, но в других регионах она ведется активнее, чем в Москве."Сотрудников прививают, они сами мне это говорят, а вот заключенные говорят, что они еще ждут. Конечно, сейчас уже ситуация могла измениться, но лично я за последнее время еще не встретила заключенного, который получил вакцину от коронавируса", - сказала правозащитница.При этом Меркачева отметила, что в первую очередь прививку от COVID-19, вероятно, получат пожилые, а также те, у кого есть показания по болезням, в том числе те, у кого ВИЧ-инфекция или перенесенное воспаление легких, или онкологическое заболевание, либо туберкулез."Абызову могли отказать только по одной причине: потому что еще не поступила вакцина. Я так думаю, что в первую очередь вакцинироваться будут сотрудники, во вторую очередь те, кто в группе риска... Абызову, скорее всего не отказали, а сказали, что ему будет сделана вакцина попозже. Думаю, что это из-за того, что он не входит группу риска", - сказала она.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.
https://ria.ru/20210427/abyzov-1730174775.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604286320_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8e7c8a0c61457ca6cc2ca3778e078f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ева меркачева, открытое правительство, матросская тишина, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, михаил абызов, москва

Правозащитница объяснила, почему Абызову не сделали прививку в СИЗО

20:13 27.04.2021 (обновлено: 22:54 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкДевушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в Карачи
Девушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в Карачи - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева объяснила РИА Новости, как вакцинируют от COVID-19 в СИЗО, и предположила, почему арестованному экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову могли отказать в прививке.
Ранее госпитализированный в больницу СИЗО "Матросская тишина" с COVID-19 Абызов сообщил, что до болезни дважды требовал от руководства следственного изолятора сделать ему прививку "Спутником V", но получал отказ.
Кадры видеосвязи Михаила Абызова из СИЗО с Мосгорсудом - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 16:42
Абызова принесли на процесс на носилках, сообщил адвокат
По словам Меркачевой, вакцинация в СИЗО и колониях действительно началась, но в других регионах она ведется активнее, чем в Москве.
"Сотрудников прививают, они сами мне это говорят, а вот заключенные говорят, что они еще ждут. Конечно, сейчас уже ситуация могла измениться, но лично я за последнее время еще не встретила заключенного, который получил вакцину от коронавируса", - сказала правозащитница.
При этом Меркачева отметила, что в первую очередь прививку от COVID-19, вероятно, получат пожилые, а также те, у кого есть показания по болезням, в том числе те, у кого ВИЧ-инфекция или перенесенное воспаление легких, или онкологическое заболевание, либо туберкулез.
"Абызову могли отказать только по одной причине: потому что еще не поступила вакцина. Я так думаю, что в первую очередь вакцинироваться будут сотрудники, во вторую очередь те, кто в группе риска... Абызову, скорее всего не отказали, а сказали, что ему будет сделана вакцина попозже. Думаю, что это из-за того, что он не входит группу риска", - сказала она.
Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.
 
РоссияЕва МеркачеваОткрытое правительствоМатросская тишинаЗдоровье - ОбществоГенеральная прокуратура РФМихаил АбызовМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
00:41В ЛНР назвали число обстрелов со стороны ВСУ в апреле
Лента новостейМолния