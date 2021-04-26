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https://ria.ru/20210426/zelenskiy-1730007939.html
Эксперт предположил, когда состоится встреча Зеленского с Путиным
Эксперт предположил, когда состоится встреча Зеленского с Путиным
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в течение месяца-двух, но сначала нужно согласовать ее... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:09
2021-04-26T16:09
россия
донецкая народная республика
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
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КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в течение месяца-двух, но сначала нужно согласовать ее место и перечень вопросов для обсуждения, считает директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи."Такая встреча состоится, если удастся согласовать место и ее содержание. У меня пока есть сомнения в том, что можно согласовать место, которое устроило бы всех. И по повестке есть вопросы. Такая встреча не должна быть просто ради встречи… Я думаю, она могла бы состояться в течение месяца-двух", - сказал Карасев РИА Новости в понедельник.По его словам, вероятнее всего, встреча пройдет в двустороннем формате, без привлечения других лидеров стран "нормандской четверки" - канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона."Это, скорее всего, будет двусторонняя встреча. Может быть, она пройдет в онлайн-формате. У Меркель и Макрона сейчас своих проблем много, графики жесткие. "Нормандский формат" сложнее согласовать. Да и ради чего? Просто, чтобы встретились Путин с Зеленским?" - добавил политолог.Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210423/razgovor-1729608349.html
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире

Эксперт предположил, когда состоится встреча Зеленского с Путиным

16:09 26.04.2021
 
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Ian Langsdon
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КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в течение месяца-двух, но сначала нужно согласовать ее место и перечень вопросов для обсуждения, считает директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 12:34
В Кремле назвали возможные темы разговора Путина и Зеленского
"Такая встреча состоится, если удастся согласовать место и ее содержание. У меня пока есть сомнения в том, что можно согласовать место, которое устроило бы всех. И по повестке есть вопросы. Такая встреча не должна быть просто ради встречи… Я думаю, она могла бы состояться в течение месяца-двух", - сказал Карасев РИА Новости в понедельник.
По его словам, вероятнее всего, встреча пройдет в двустороннем формате, без привлечения других лидеров стран "нормандской четверки" - канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
"Это, скорее всего, будет двусторонняя встреча. Может быть, она пройдет в онлайн-формате. У Меркель и Макрона сейчас своих проблем много, графики жесткие. "Нормандский формат" сложнее согласовать. Да и ради чего? Просто, чтобы встретились Путин с Зеленским?" - добавил политолог.
Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
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Россия расставила точки над Україной
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
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Вчера, 11:29
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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