https://ria.ru/20210426/zelenskiy-1729943181.html

Зеленский посчитал деэскалацию на границе с Россией заслугой Киева

Зеленский посчитал деэскалацию на границе с Россией заслугой Киева

Президент Украины Владимир Зеленский назвал деэскалацию ситуации на границе с РФ "маленькой победой" и посчитал ее заслугой Киева. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:32

2021-04-26T11:32

2021-04-26T11:32

россия

нато

владимир зеленский

дмитрий песков

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580525146_0:35:1043:622_1920x0_80_0_0_b983168bb41cafeaa2d35995a851ecc9.jpg

ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал деэскалацию ситуации на границе с РФ "маленькой победой" и посчитал ее заслугой Киева.В интервью газете Financial Times Зеленский заявил, что приветствует отвод российских сил от границ Украины, и назвал деэскалацию "маленькой победой".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом министр обороны РФ Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ. НАТО, комментируя РИА Новости завершение российских учений, заявила, что считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210414/donbass-1728209716.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, украина