Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/zelenskiy-1729939970.html
Зеленский призвал к реформированию "минского формата" или его отмене
Зеленский призвал к реформированию "минского формата" или его отмене
Президент Украины Владимир Зеленский высказался за реформирование или отмену формата минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает газета РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:21
2021-04-26T11:21
минские соглашения
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575008314_0:24:1043:611_1920x0_80_0_0_d107e957441748162b75edcad99d72dd.jpg
ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский высказался за реформирование или отмену формата минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает газета Financial Times.В интервью изданию Зеленский заявил, что участвует в процессе, план которого был составлен еще до его прихода к власти в 2019 году."У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, внести в него коррективы. Или мы можем использовать какой-то другой формат… Скорость этого процесса имеет значение…", - заявил президент Украины.Как отмечает издание, Зеленский призвал США, Великобританию и Канаду принять более активное участие в дипломатическом процессе.
https://ria.ru/20210426/ermak-1729925619.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575008314_47:0:974:695_1920x0_80_0_0_17eb97fb19707e579fbf6ef1a06a1404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минские соглашения, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский призвал к реформированию "минского формата" или его отмене

11:21 26.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский высказался за реформирование или отмену формата минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает газета Financial Times.
В интервью изданию Зеленский заявил, что участвует в процессе, план которого был составлен еще до его прихода к власти в 2019 году.
"У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, внести в него коррективы. Или мы можем использовать какой-то другой формат… Скорость этого процесса имеет значение…", - заявил президент Украины.
Как отмечает издание, Зеленский призвал США, Великобританию и Канаду принять более активное участие в дипломатическом процессе.
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 10:11
Глава офиса Зеленского оценил идею пригласить Путина в Киев
 
Минские соглашенияДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния