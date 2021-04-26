https://ria.ru/20210426/zelenskiy-1729939970.html

Зеленский призвал к реформированию "минского формата" или его отмене

Зеленский призвал к реформированию "минского формата" или его отмене

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за реформирование или отмену формата минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает газета РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:21

2021-04-26T11:21

2021-04-26T11:21

минские соглашения

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

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ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский высказался за реформирование или отмену формата минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе, сообщает газета Financial Times.В интервью изданию Зеленский заявил, что участвует в процессе, план которого был составлен еще до его прихода к власти в 2019 году."У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, внести в него коррективы. Или мы можем использовать какой-то другой формат… Скорость этого процесса имеет значение…", - заявил президент Украины.Как отмечает издание, Зеленский призвал США, Великобританию и Канаду принять более активное участие в дипломатическом процессе.

https://ria.ru/20210426/ermak-1729925619.html

донбасс

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минские соглашения, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире