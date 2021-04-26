https://ria.ru/20210426/zapravka-1729901996.html

Эксперт разъяснил вред заправки машины "под завязку"

Эксперт разъяснил вред заправки машины "под завязку"

Автомобиль нельзя заправлять "под завязку", в этом случае высок риск нарушения работы системы вентиляции в топливном баке. Тогда бензин начнет вытекать по... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T02:21

2021-04-26T02:21

2021-04-26T02:21

россия

fresh auto

авто

топливо

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Автомобиль нельзя заправлять "под завязку", в этом случае высок риск нарушения работы системы вентиляции в топливном баке. Тогда бензин начнет вытекать по дренажным трубкам, и водитель этого не заметит из-за их расположения. Топливо может попасть на детали и навредить им, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Второе правило - заправляться только указанным в инструкции топливом. И наконец, заправка до "горловины" может навредить работе как датчика уровня топлива, так и лакокрасочному покрытию кузова, когда начнет выливаться при движении, указал Рязанов.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, fresh auto, авто, топливо