Эксперт разъяснил вред заправки машины "под завязку"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Автомобиль нельзя заправлять "под завязку", в этом случае высок риск нарушения работы системы вентиляции в топливном баке. Тогда бензин начнет вытекать по дренажным трубкам, и водитель этого не заметит из-за их расположения. Топливо может попасть на детали и навредить им, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
"Чтобы не нанести вред основным системам в автомобиле, надо соблюдать несколько правил. Первое правило - заправляться, когда топливо приближается к минимуму. Об этом сообщит либо бортовой компьютер, показав количество километров, которые можно пройти на оставшемся бензине, либо стрелка уровня топлива в баке – в зависимости от марки и модели авто", - предупредил специалист.
Второе правило - заправляться только указанным в инструкции топливом. И наконец, заправка до "горловины" может навредить работе как датчика уровня топлива, так и лакокрасочному покрытию кузова, когда начнет выливаться при движении, указал Рязанов.