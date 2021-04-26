https://ria.ru/20210426/zamorozka-1730068202.html

Проекты Навального заморозили аккаунты в соцсетях

Проекты Навального заморозили аккаунты в соцсетях

Проекты Алексея Навального замораживают свои аккаунты в соцсетях после решения прокуратуры о приостановке деятельности "Штабов Навального", сообщается в... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T23:14

2021-04-26T23:14

2021-04-26T23:14

россия

telegram (приложение)

фонд борьбы с коррупцией

москва

технологии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Проекты Алексея Навального замораживают свои аккаунты в соцсетях после решения прокуратуры о приостановке деятельности "Штабов Навального", сообщается в Telegram-канале столичного штаба.Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального" и потребовал приостановить работу Фонда борьбы с коррупцией*(ФБК*). Поводом послужило то, что лидеры и участники фондов и "Штабов Навального" продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, как, например, 21 апреля."Работать в прежнем формате мы больше не можем... Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у неё название и максимально обезличим. Это же произойдет и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях", - говорится в сообщении.Администраторы канала уже поменяли его название и удалили картинку профиля.* Организация, выполняющая в России функции иноагента

https://ria.ru/20210426/miting-1730046645.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), фонд борьбы с коррупцией, москва, технологии