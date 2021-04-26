Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/zamorozka-1730068202.html
Проекты Навального заморозили аккаунты в соцсетях
Проекты Навального заморозили аккаунты в соцсетях
Проекты Алексея Навального замораживают свои аккаунты в соцсетях после решения прокуратуры о приостановке деятельности "Штабов Навального", сообщается в... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T23:14
2021-04-26T23:14
россия
telegram (приложение)
фонд борьбы с коррупцией
москва
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_0:0:2865:1611_1920x0_80_0_0_c6d15a949e7c7206c91fec9f43a46bb2.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Проекты Алексея Навального замораживают свои аккаунты в соцсетях после решения прокуратуры о приостановке деятельности "Штабов Навального", сообщается в Telegram-канале столичного штаба.Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального" и потребовал приостановить работу Фонда борьбы с коррупцией*(ФБК*). Поводом послужило то, что лидеры и участники фондов и "Штабов Навального" продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, как, например, 21 апреля."Работать в прежнем формате мы больше не можем... Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у неё название и максимально обезличим. Это же произойдет и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях", - говорится в сообщении.Администраторы канала уже поменяли его название и удалили картинку профиля.* Организация, выполняющая в России функции иноагента
https://ria.ru/20210426/miting-1730046645.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dede2209e8b851aea51b87401e63f70e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, telegram (приложение), фонд борьбы с коррупцией, москва, технологии

Проекты Навального заморозили аккаунты в соцсетях

23:14 26.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Проекты Алексея Навального замораживают свои аккаунты в соцсетях после решения прокуратуры о приостановке деятельности "Штабов Навального", сообщается в Telegram-канале столичного штаба.
Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы приостановила деятельность общественного движения "Штабы Навального" и потребовал приостановить работу Фонда борьбы с коррупцией*(ФБК*). Поводом послужило то, что лидеры и участники фондов и "Штабов Навального" продолжают противоправную деятельность, в частности, проводят незаконные массовые публичные акции, как, например, 21 апреля.
Полицейские автомобили у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 18:51
Суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за несогласованную акцию
"Работать в прежнем формате мы больше не можем... Начиная с сегодняшнего дня, на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у неё название и максимально обезличим. Это же произойдет и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Администраторы канала уже поменяли его название и удалили картинку профиля.
* Организация, выполняющая в России функции иноагента
 
РоссияTelegram (приложение)Фонд борьбы с коррупциейМоскваТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния