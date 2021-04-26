https://ria.ru/20210426/zadymlenie-1729994825.html

Около 70 человек эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за задымления

Около 70 человек эвакуировали в Нижнем Новгороде из-за задымления

Около 70 человек эвакуировали из здания отдела полиции №2 Канавинского РУВД в Нижнем Новгороде из-за короткого замыкания электропроводки и задымления, сообщает... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:00

2021-04-26T15:00

2021-04-26T15:00

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Около 70 человек эвакуировали из здания отдела полиции №2 Канавинского РУВД в Нижнем Новгороде из-за короткого замыкания электропроводки и задымления, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о задымлении в доме 3 на улице Ивана Романова в Нижнем Новгороде, где расположен отдел полиции №2 по обслуживанию Канавинского района, поступило в понедельник в 13.10."На место выезжали силы и средства нижегородского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия к месту вызова установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении без последующего горения. В целях безопасности из здания были эвакуированы 68 человек. Погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается", - говорится в сообщении.

нижний новгород

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия