https://ria.ru/20210426/yarovaya-1729949180.html

Яровая предложила обсудить новый порядок оказания медпомощи онкобольным

Яровая предложила обсудить новый порядок оказания медпомощи онкобольным

Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила правительству РФ в ближайшее время обсудить приказ министерства здравоохранения об утверждении нового порядка оказания... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:57

2021-04-26T11:57

2021-04-26T11:57

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здоровье - общество

госдума рф

ирина яровая

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила правительству РФ в ближайшее время обсудить приказ министерства здравоохранения об утверждении нового порядка оказания медпомощи взрослому населению при онкозаболеваниях, поскольку ряд пунктов вызывают обеспокоенность у граждан.Минздрав России ранее утвердил новый порядок оказания помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, документ регулирует этапы оказания медпомощи, организацию деятельности медицинских организаций, а также стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций.Ранее в СМИ появилась информация, что якобы согласно новому порядку медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях онкобольные могут лишиться возможности лечиться не в своем регионе и могут утратить право выбирать лечащего врача и медучреждение.В понедельник на заседании президиума Совета законодателей Яровая сообщила, что у жителей Камчатки вызвал серьезную обеспокоенность вопрос о возможности выбора медицинских организаций согласно новому приказу Минздрава от 19 февраля.Вице-спикер ГД добавила, что официального разъяснения требует и вопрос, сохранят ли возможность оказания онкологической помощи медицинские организации неонкологического профиля, имеющие онкологические отделения."Чтобы снять обеспокоенность граждан в регионах и обеспокоенность врачебного сообщества, предлагаю провести такое обсуждение в ближайшее время", - констатировала Яровая.

https://ria.ru/20210325/onkobolnye-1602750918.html

https://ria.ru/20210204/onkologiya-1595967627.html

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россия, здоровье - общество, госдума рф, ирина яровая, общество