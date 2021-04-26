Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/yarovaya-1729949180.html
Яровая предложила обсудить новый порядок оказания медпомощи онкобольным
Яровая предложила обсудить новый порядок оказания медпомощи онкобольным
Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила правительству РФ в ближайшее время обсудить приказ министерства здравоохранения об утверждении нового порядка оказания... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:57
2021-04-26T11:57
россия
здоровье - общество
госдума рф
ирина яровая
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152125/35/1521253510_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_c6930141fbdf04c6d0606bd005e1196d.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила правительству РФ в ближайшее время обсудить приказ министерства здравоохранения об утверждении нового порядка оказания медпомощи взрослому населению при онкозаболеваниях, поскольку ряд пунктов вызывают обеспокоенность у граждан.Минздрав России ранее утвердил новый порядок оказания помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, документ регулирует этапы оказания медпомощи, организацию деятельности медицинских организаций, а также стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций.Ранее в СМИ появилась информация, что якобы согласно новому порядку медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях онкобольные могут лишиться возможности лечиться не в своем регионе и могут утратить право выбирать лечащего врача и медучреждение.В понедельник на заседании президиума Совета законодателей Яровая сообщила, что у жителей Камчатки вызвал серьезную обеспокоенность вопрос о возможности выбора медицинских организаций согласно новому приказу Минздрава от 19 февраля.Вице-спикер ГД добавила, что официального разъяснения требует и вопрос, сохранят ли возможность оказания онкологической помощи медицинские организации неонкологического профиля, имеющие онкологические отделения."Чтобы снять обеспокоенность граждан в регионах и обеспокоенность врачебного сообщества, предлагаю провести такое обсуждение в ближайшее время", - констатировала Яровая.
https://ria.ru/20210325/onkobolnye-1602750918.html
https://ria.ru/20210204/onkologiya-1595967627.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152125/35/1521253510_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_26995541c1cac051c0a54341c5a21067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, госдума рф, ирина яровая, общество

Яровая предложила обсудить новый порядок оказания медпомощи онкобольным

11:57 26.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИрина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила правительству РФ в ближайшее время обсудить приказ министерства здравоохранения об утверждении нового порядка оказания медпомощи взрослому населению при онкозаболеваниях, поскольку ряд пунктов вызывают обеспокоенность у граждан.
Минздрав России ранее утвердил новый порядок оказания помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, документ регулирует этапы оказания медпомощи, организацию деятельности медицинских организаций, а также стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 09:20
"Персональный помощник" для онкобольных заработал во всех округах Москвы
Ранее в СМИ появилась информация, что якобы согласно новому порядку медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях онкобольные могут лишиться возможности лечиться не в своем регионе и могут утратить право выбирать лечащего врача и медучреждение.
В понедельник на заседании президиума Совета законодателей Яровая сообщила, что у жителей Камчатки вызвал серьезную обеспокоенность вопрос о возможности выбора медицинских организаций согласно новому приказу Минздрава от 19 февраля.
"Основная часть вступает в силу с 1 января 2022 года. Есть вопросы и у специалистов. В частности - замечания к приказу высказывали Центр эндокринологии, Центр Гельмгольца и другие ведущие медицинские центры. Отрицательную позицию на приказ обозначила и рабочая группа по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере здравоохранения при правительстве РФ", - сказала Яровая.
Вице-спикер ГД добавила, что официального разъяснения требует и вопрос, сохранят ли возможность оказания онкологической помощи медицинские организации неонкологического профиля, имеющие онкологические отделения.
"Чтобы снять обеспокоенность граждан в регионах и обеспокоенность врачебного сообщества, предлагаю провести такое обсуждение в ближайшее время", - констатировала Яровая.
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 10:45
Врач опроверг сообщения, что онкобольные не смогут выбрать врача
 
РоссияЗдоровье - ОбществоГосдума РФИрина ЯроваяОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния