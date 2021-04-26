https://ria.ru/20210426/yarovaya-1729936593.html

Яровая предложила ввести дистанционное оформление больничных листов

Яровая предложила ввести дистанционное оформление больничных листов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к правительству РФ с предложением учитывать опыт пандемии и предусмотреть дистанционное оформление больничных листов РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:11

2021-04-26T11:11

2021-04-26T11:11

россия

здоровье - общество

госдума рф

ирина яровая

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к правительству РФ с предложением учитывать опыт пандемии и предусмотреть дистанционное оформление больничных листов по инфекционным заболеваниям на постоянной основе."Важнейшая мера профилактики вирусных и простудных заболеваний – это минимизация самой возможности заразиться. Предлагаю Минздраву рассмотреть возможность первичного консультирования с применением телемедицинских технологий в период активного распространения заболеваний гриппом или ОРВИ", - сказала зампред ГД на заседании Совета законодателей РФ.Она добавила, что для пациентов, перенесших ковид, и пациентов, перенесших инфекционные заболевания, во избежание дальнейших осложнений и негативных последствий предлагается выработать специальный порядок прохождения медицинской реабилитации.Парламентарий обратила внимание на негативную статистику осложнений в результате бактериальных инфекций, "что требует со стороны Минздрава активизации работы по развитию бактериологических служб в регионах"."Из регионов поступают запросы, например, камчатские рыбаки обратились ко мне по вопросу о необходимости единовременной вакцинации большого количества рыбаков для снятия рисков при организации бесперебойной путины. На уровне председателя правительства РФ мне удалось добиться дополнительного выделения необходимых 10 000 доз. Президент многократно, в том числе в послании Федеральному Собранию, ставил вопрос о доступности прививок. Учитывая это, предлагаю предусмотреть в постановлении правительства условия для выделения вакцин по отраслевому принципу", - подчеркнула Яровая.

https://ria.ru/20201214/bolnichnyy-1589042302.html

https://ria.ru/20210414/vaktsinatsiya-1728170333.html

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россия, здоровье - общество, госдума рф, ирина яровая