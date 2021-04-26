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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210426/yarmarki-1730015804.html
В Подмосковье начали работать ярмарки, посвященные Пасхе
В Подмосковье начали работать ярмарки, посвященные Пасхе
На территории Московской области на Страстной неделе - с 26 апреля по 2 мая, планируется провести 16 тематических ярмарок, приуроченных к празднику Пасхи,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:43
2021-04-26T17:04
новости подмосковья
пасха
красногорск
московская область (подмосковье)
кашира
светлое христово воскресение. пасха
общество
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. На территории Московской области на Страстной неделе - с 26 апреля по 2 мая, планируется провести 16 тематических ярмарок, приуроченных к празднику Пасхи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."На этой неделе в преддверии Пасхи в Подмосковье пройдет 16 ярмарок. Они будут организованы в 15 городских округах. Тематические ярмарки уже начали свою работу в пяти городских округах – Дмитровском, Пушкинском, Красногорске, Ступине и Фрязине", – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба.На ярмарках представлен ассортимент продукции фермеров, а также храмов и монастырей области: традиционные куличи и яйца, монастырские пироги, церковная утварь. Также запланированы различные развлекательные программы – выступления народных музыкальных коллективов, мастер-классы, пасхальные гуляния, русские народные забавы, детские анимационные программы."В течение недели ярмарки также состоятся в Волоколамском, Одинцовском, Рузском городских округах, Егорьевске, Жуковском, Кашире, Красногорске, Луховицах, Шатура и Электростали",- дополнили в пресс-службе.
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пасха, красногорск, московская область (подмосковье), кашира, светлое христово воскресение. пасха, общество

В Подмосковье начали работать ярмарки, посвященные Пасхе

16:43 26.04.2021 (обновлено: 17:04 26.04.2021)
 
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиПасхальная ярмарка в Подмосковье
Пасхальная ярмарка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. На территории Московской области на Страстной неделе - с 26 апреля по 2 мая, планируется провести 16 тематических ярмарок, приуроченных к празднику Пасхи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"На этой неделе в преддверии Пасхи в Подмосковье пройдет 16 ярмарок. Они будут организованы в 15 городских округах. Тематические ярмарки уже начали свою работу в пяти городских округах – Дмитровском, Пушкинском, Красногорске, Ступине и Фрязине", – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба.
На ярмарках представлен ассортимент продукции фермеров, а также храмов и монастырей области: традиционные куличи и яйца, монастырские пироги, церковная утварь. Также запланированы различные развлекательные программы – выступления народных музыкальных коллективов, мастер-классы, пасхальные гуляния, русские народные забавы, детские анимационные программы.
"В течение недели ярмарки также состоятся в Волоколамском, Одинцовском, Рузском городских округах, Егорьевске, Жуковском, Кашире, Красногорске, Луховицах, Шатура и Электростали",- дополнили в пресс-службе.
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