https://ria.ru/20210426/yarmarki-1730015804.html

В Подмосковье начали работать ярмарки, посвященные Пасхе

В Подмосковье начали работать ярмарки, посвященные Пасхе

На территории Московской области на Страстной неделе - с 26 апреля по 2 мая, планируется провести 16 тематических ярмарок, приуроченных к празднику Пасхи,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:43

2021-04-26T16:43

2021-04-26T17:04

новости подмосковья

пасха

красногорск

московская область (подмосковье)

кашира

светлое христово воскресение. пасха

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730017724_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cb6bf6f57fa3c752a27761ab81abb119.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. На территории Московской области на Страстной неделе - с 26 апреля по 2 мая, планируется провести 16 тематических ярмарок, приуроченных к празднику Пасхи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."На этой неделе в преддверии Пасхи в Подмосковье пройдет 16 ярмарок. Они будут организованы в 15 городских округах. Тематические ярмарки уже начали свою работу в пяти городских округах – Дмитровском, Пушкинском, Красногорске, Ступине и Фрязине", – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба.На ярмарках представлен ассортимент продукции фермеров, а также храмов и монастырей области: традиционные куличи и яйца, монастырские пироги, церковная утварь. Также запланированы различные развлекательные программы – выступления народных музыкальных коллективов, мастер-классы, пасхальные гуляния, русские народные забавы, детские анимационные программы."В течение недели ярмарки также состоятся в Волоколамском, Одинцовском, Рузском городских округах, Егорьевске, Жуковском, Кашире, Красногорске, Луховицах, Шатура и Электростали",- дополнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210426/aktsiya-1729994309.html

красногорск

московская область (подмосковье)

кашира

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, красногорск, московская область (подмосковье), кашира, светлое христово воскресение. пасха, общество