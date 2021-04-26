https://ria.ru/20210426/vzyatka-1729922979.html
Начальника УМВД по Омску заподозрили в получении взятки
Начальника УМВД по Омску заподозрили в получении взятки
Начальника УМВД по Омску заподозрили в получении взятки от бизнесмена на 3,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T09:56
2021-04-26T09:56
2021-04-26T13:14
россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
омск
происшествия
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Начальника УМВД по Омску заподозрили в получении взятки от бизнесмена на 3,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Следственного комитета.СК по материалам УФСБ по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере".По версии следствия, глава УМВД вместе со своим подчиненным получили через посредника от предпринимателя деньги за "общее покровительство и попустительство предпринимательской деятельности взяткодателя". Подозреваемых задержали с поличным, суд арестовал их на два месяца."В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение", — добавили в СК.В пресс-службе УМВД по региону РИА Новости рассказали, что в случае подтверждения вины сотрудников их уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности.Полицию в Омске с июня 2018 года возглавляет 42-летний Евгений Быков, в МВД он работает с 1995-го.
https://ria.ru/20210416/arest-1728595041.html
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россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Начальника УМВД по Омску
заподозрили в получении взятки от бизнесмена на 3,5 миллиона рублей, сообщается
на сайте Следственного комитета.
СК по материалам УФСБ по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере".
По версии следствия, глава УМВД вместе со своим подчиненным получили через посредника от предпринимателя деньги за "общее покровительство и попустительство предпринимательской деятельности взяткодателя". Подозреваемых задержали с поличным, суд арестовал их на два месяца.
"В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение", — добавили в СК.
В пресс-службе УМВД по региону РИА Новости рассказали, что в случае подтверждения вины сотрудников их уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности.
Полицию в Омске с июня 2018 года возглавляет 42-летний Евгений Быков, в МВД он работает с 1995-го.