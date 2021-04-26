На выставке "Нефтегаз-2021" представлено 23 страны
© Фото : АО "Экспоцентр"На выставке "Нефтегаз-2021" представлено 23 страны
© Фото : АО "Экспоцентр"
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. XX юбилейная международная выставка "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" ("Нефтегаз -2021"), в которой принимают участие более 400 компаний, открылась в понедельник в московском ЦВК "Экспоцентр".
"В этом году лучшие инновационные решения в нефтегазовой промышленности продемонстрируют более 400 компаний из 23 стран мира. В их числе ведущие производители и поставщики нефтегазового и нефтеперерабатывающего оборудования, нефтехимические холдинги, добывающие компании, перерабатывающие предприятия. Национальные экспозиции организуют предприятия из Германии и Чехии", - сказал на открытии выставки врио генерального директора АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.
По традиции, "Нефтегаз" проводится одновременно с Национальным нефтегазовым форумом.
"Нам удалось создать одну из самых масштабных и наиболее профессиональных демонстрационных и коммуникационных площадок по соответствующей тематике в нашей стране. Произойдет не только прямое общение профессионалов, но и будут заключаться соответствующие сделки, проводиться профессиональные переговоры. Мы надеемся, что выставка "Нефтегаз-2021" станет очень полезной и коммерчески выгодной площадкой для наших участников и гостей", - отметил Вялкин.
Замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов отметил, что многие темы, которые будут обсуждаться на форуме, имеют высокую актуальность в условиях цифровизации экономики и борьбы с глобальным изменением климата.
"Это, например, вопросы энергоперехода, введение трансграничного углеродного налога, технологическое развитие и трансформация предприятий топливно-энергетического комплекса. Объем государственной поддержки нефтегазового машиностроения по линии Минпромторга составил более 18 миллиардов рублей. Это и механизмы льготных займов, и субсидиальные инструменты. Мы не стоим на месте и активно работаем над расширением спектра производимой в России продукции машиностроения ТЭК", - подчеркнул Иванов.
Президент ТПП РФ Сергей Катырин констатировал, что по задействованной выставочной площади "Нефтегаз-2021" не уступает и даже по некоторым параметрам превосходит выставку 2019 года.
"Число стран-участниц стало меньше только на одну страну. В 2019 году было 24, сейчас – 23. Для нас очень важно, что увеличилось более чем на сто по сравнению с 2019 годом число российских компаний. Это говорит не только об интересе к выставке, но и о возможностях российских компаний, несмотря на все ограничения, которые у нас сложились на сегодняшний день", - сказал Катырин.
Выставка "Нефтегаз-2021" продлится до 29 апреля. Ее организуют АО "Экспоцентр" и Messe Duesseldorf GmbH при поддержке Минэнерго РФ, Минпромторга РФ, профильных отраслевых союзов, под патронатом ТПП Российской Федерации.
Выставка "Нефтегаз" проводится с 1978 года. Сегодня это – один из ведущих мировых смотров с участием зарубежных и отечественных лидеров нефтяной, газовой и энергетической промышленности.