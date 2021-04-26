https://ria.ru/20210426/vystavka-1730038837.html

На выставке "Нефтегаз-2021" представлено 23 страны

На выставке "Нефтегаз-2021" представлено 23 страны

XX юбилейная международная выставка "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" ("Нефтегаз -2021"), в которой принимают участие более 400 компаний,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T18:08

2021-04-26T18:08

2021-04-26T18:08

россия

экспоцентр

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. XX юбилейная международная выставка "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" ("Нефтегаз -2021"), в которой принимают участие более 400 компаний, открылась в понедельник в московском ЦВК "Экспоцентр". "В этом году лучшие инновационные решения в нефтегазовой промышленности продемонстрируют более 400 компаний из 23 стран мира. В их числе ведущие производители и поставщики нефтегазового и нефтеперерабатывающего оборудования, нефтехимические холдинги, добывающие компании, перерабатывающие предприятия. Национальные экспозиции организуют предприятия из Германии и Чехии", - сказал на открытии выставки врио генерального директора АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.По традиции, "Нефтегаз" проводится одновременно с Национальным нефтегазовым форумом.Замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов отметил, что многие темы, которые будут обсуждаться на форуме, имеют высокую актуальность в условиях цифровизации экономики и борьбы с глобальным изменением климата. "Это, например, вопросы энергоперехода, введение трансграничного углеродного налога, технологическое развитие и трансформация предприятий топливно-энергетического комплекса. Объем государственной поддержки нефтегазового машиностроения по линии Минпромторга составил более 18 миллиардов рублей. Это и механизмы льготных займов, и субсидиальные инструменты. Мы не стоим на месте и активно работаем над расширением спектра производимой в России продукции машиностроения ТЭК", - подчеркнул Иванов.Президент ТПП РФ Сергей Катырин констатировал, что по задействованной выставочной площади "Нефтегаз-2021" не уступает и даже по некоторым параметрам превосходит выставку 2019 года. Выставка "Нефтегаз-2021" продлится до 29 апреля. Ее организуют АО "Экспоцентр" и Messe Duesseldorf GmbH при поддержке Минэнерго РФ, Минпромторга РФ, профильных отраслевых союзов, под патронатом ТПП Российской Федерации. Выставка "Нефтегаз" проводится с 1978 года. Сегодня это – один из ведущих мировых смотров с участием зарубежных и отечественных лидеров нефтяной, газовой и энергетической промышленности.

https://ria.ru/20210317/meropriyatie-1601621470.html

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россия, экспоцентр, новости компаний - экономика