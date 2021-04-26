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Получение президентских выплат упростят в Московской области

Получение президентских выплат упростят в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона заявил, что получение выплат, назначенных президентом России... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:36

2021-04-26T16:36

2021-04-26T16:36

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона заявил, что получение выплат, назначенных президентом России Владимиром Путиным, упростят для жителей региона. Об этом сообщил телеканал "360".Губернатор Подмосковья напомнил, что на прошлой неделе глава РФ выступил с посланием Федеральному Собранию. Путин осветил тему выплат ученикам школ, многодетным семьям и нуждающимся людям.Уточняется, что семьям школьников в текущем году единовременно выплатят по 10 тысяч рублей. Речь идет и о родителях первоклассников.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)