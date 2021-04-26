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Новости Подмосковья
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Получение президентских выплат упростят в Московской области
Получение президентских выплат упростят в Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона заявил, что получение выплат, назначенных президентом России... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:36
2021-04-26T16:36
новости подмосковья
андрей воробьев
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона заявил, что получение выплат, назначенных президентом России Владимиром Путиным, упростят для жителей региона. Об этом сообщил телеканал "360".Губернатор Подмосковья напомнил, что на прошлой неделе глава РФ выступил с посланием Федеральному Собранию. Путин осветил тему выплат ученикам школ, многодетным семьям и нуждающимся людям.Уточняется, что семьям школьников в текущем году единовременно выплатят по 10 тысяч рублей. Речь идет и о родителях первоклассников.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Получение президентских выплат упростят в Московской области

16:36 26.04.2021
 
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Женщина с детьми у банкомата - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона заявил, что получение выплат, назначенных президентом России Владимиром Путиным, упростят для жителей региона. Об этом сообщил телеканал "360".
Губернатор Подмосковья напомнил, что на прошлой неделе глава РФ выступил с посланием Федеральному Собранию. Путин осветил тему выплат ученикам школ, многодетным семьям и нуждающимся людям.
"Акцент был сделан на том, чтобы это было максимально удобно и максимально оцифровано. Чтобы базы, которые существуют, могли без каких-либо проволочек, задержек позволять человеку, заполнившему необходимую анкету, получать выплаты", — подчеркнул Воробьев.
Уточняется, что семьям школьников в текущем году единовременно выплатят по 10 тысяч рублей. Речь идет и о родителях первоклассников.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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