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Получение президентских выплат упростят в Московской области
Получение президентских выплат упростят в Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона заявил, что получение выплат, назначенных президентом России... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:36
2021-04-26T16:36
2021-04-26T16:36
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона заявил, что получение выплат, назначенных президентом России Владимиром Путиным, упростят для жителей региона. Об этом сообщил телеканал "360".Губернатор Подмосковья напомнил, что на прошлой неделе глава РФ выступил с посланием Федеральному Собранию. Путин осветил тему выплат ученикам школ, многодетным семьям и нуждающимся людям.Уточняется, что семьям школьников в текущем году единовременно выплатят по 10 тысяч рублей. Речь идет и о родителях первоклассников.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)