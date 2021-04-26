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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210426/vykhodnye-1729994946.html
Детсады и школы Подмосковья не будут работать с первого по десятое мая
Детсады и школы Подмосковья не будут работать с первого по десятое мая
Власти Московской области сообщили, что школы и детские сады не будут работать с 1 по 10 мая с сохранением заработной платы сотрудникам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:01
2021-04-26T15:01
новости подмосковья
владимир путин
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Власти Московской области сообщили, что школы и детские сады не будут работать с 1 по 10 мая с сохранением заработной платы сотрудникам, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.На минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно. Увеличение майских праздников направлено на минимизацию социальных контактов и замедление распространение новой коронавирусной инфекции.По ее словам, все образовательные учреждения региона уже проинформированы о продлении майских праздников.
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московская область (подмосковье)
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владимир путин, московская область (подмосковье), общество

Детсады и школы Подмосковья не будут работать с первого по десятое мая

15:01 26.04.2021
 
© ИнфографикаКак отдыхаем на майские праздники 2021 - календарь официальных выходных
Как отдыхаем на майские праздники 2021 - календарь официальных выходных - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Инфографика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Власти Московской области сообщили, что школы и детские сады не будут работать с 1 по 10 мая с сохранением заработной платы сотрудникам, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно. Увеличение майских праздников направлено на минимизацию социальных контактов и замедление распространение новой коронавирусной инфекции.
"Школы и детские сады не будут работать с 1 по 10 мая. На этот период заработная плата сотрудникам образовательных учреждений будет сохранена", - сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, все образовательные учреждения региона уже проинформированы о продлении майских праздников.
"Если 4-7 мая в школе было запланировано проведение всероссийских проверочных работ, то их перенесут. Это касается и других контрольных работ. Информацию о новых датах можно будет узнать у директора или классного руководителя",– отметила Каклюгина.
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Новости ПодмосковьяВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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