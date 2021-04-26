https://ria.ru/20210426/vykhodnye-1729994946.html

Детсады и школы Подмосковья не будут работать с первого по десятое мая

Детсады и школы Подмосковья не будут работать с первого по десятое мая

Власти Московской области сообщили, что школы и детские сады не будут работать с 1 по 10 мая с сохранением заработной платы сотрудникам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:01

2021-04-26T15:01

2021-04-26T15:01

новости подмосковья

владимир путин

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Власти Московской области сообщили, что школы и детские сады не будут работать с 1 по 10 мая с сохранением заработной платы сотрудникам, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.На минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно. Увеличение майских праздников направлено на минимизацию социальных контактов и замедление распространение новой коронавирусной инфекции.По ее словам, все образовательные учреждения региона уже проинформированы о продлении майских праздников.

https://realty.ria.ru/20210426/dachi-1729965557.html

московская область (подмосковье)

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2021

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владимир путин, московская область (подмосковье), общество