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Всемирный день интеллектуальной собственности

Всемирный день интеллектуальной собственности

Ежегодно 26 апреля Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) отмечает Всемирный день интеллектуальной собственности (World Intellectual... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T05:10

2021-04-26T05:10

2021-04-26T05:10

всемирный день интеллектуальной собственности

справки

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Ежегодно 26 апреля Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) отмечает Всемирный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day), который позволяет рассказать широкой общественности о том, как права интеллектуальной собственности (ИС) способствуют развитию инноваций и творчества. Он был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в сентябре 2000 года. Именно в этот день в 1970 году вступила в силу Конвенция, учреждающая ВОИС. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций (ООН), деятельность которого посвящена развитию инновационной и творческой деятельности в интересах экономического, социального и культурного развития всех стран на основе сбалансированной и эффективной международной системы интеллектуальной собственности (ИС).Интеллектуальная собственность означает творения человеческого разума. В России в соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса РФ (2008) интеллектуальной собственностью являются: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; географические указания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения. В 2021 году Всемирный день интеллектуальной собственности пройдет под девизом: "Интеллектуальная собственность и малые и средние предприятия. Предложите свои идеи рынку".Всемирная организация интеллектуальной собственности отмечает, что любой бизнес начинается с идеи. Каждое из миллионов малых и средних предприятий по всему миру начиналось с идеи, которую кто-то придумал и смог вывести на рынок.В сочетании с изобретательностью, ноу-хау и талантом идея становится активом ИС, который может способствовать развитию бизнеса, экономическому восстановлению и прогрессу человечества.Новые идеи появляются каждый день по всему миру. Их создают творческие люди, среди которых архитекторы, художники, ремесленники, дизайнеры, инженеры, предприниматели, исследователи, ученые и многие другие.Некоторые идеи превращаются в продукты и услуги, которые мы покупаем. Другие же – нет. Путь на рынок может быть непрост. Однако с помощью ИС компании могут предвосхищать и преодолевать те многочисленные сложности, которыми усеян путь к коммерциализации.Малые и средние предприятия – это основа национальной экономики. Они создают товары и услуги, которыми мы пользуемся каждый день. В них зарождаются прорывные инновации и творческие идеи. Они создают рабочие места. Некоторые из них станут ведущими мировыми компаниями в будущем.По данным Всемирного Банка, на МСП приходится около 90% коммерческих компаний мира и примерно 50% занятости. Они создают 40% национального дохода во многих развивающихся экономиках, и этот показатель будет выше, если учесть предприятия неформального сектора.В развивающихся экономиках 7 из 10 рабочих мест создают МСП.В России доля МСП в ВВП сейчас составляет 21,9%, но эта цифра достаточно условна. Сложности расчетов связаны в первую очередь с недолговечностью существования малого бизнеса.В основе каждого из таких коммерческих предприятий лежит идея, которая с помощью таланта и изобретательности позволила создать продукты или услуги, востребованные у потребителей. Всемирная организация интеллектуальной собственности заявляет, что в условиях пандемии экономическое восстановление важно как никогда. Эксперты Всемирного банка отмечают, что в условиях пандемии и связанных с ней ограничений предприятиям малого и среднего бизнеса удержаться на плаву было гораздо сложнее, чем крупным компаниям. В целом половина из них закрылась к концу первого же месяца, а три из четырех – спустя десять недель с начала карантина. Это связано прежде всего с запасами ликвидности, которые у мелких фирм, как правило, не слишком большие, а также с тем, что природа их деятельности не позволила многим из них перевести сотрудников на удаленную работу. В России ущерб малых и средних предприятий по итогам 2020 года оценивается примерно в один триллион рублей. В 2021 году Международный день интеллектуальной собственности посвящен той ключевой роли, которую МСП играют в экономике, и тому, как они могут использовать ИС, чтобы стать сильнее, конкурентоспособнее и устойчивее.Во Всемирный день интеллектуальной собственности проводятся различные информационно-просветительские мероприятия: вебинары, конференции, семинары, выставки, церемонии вручения национальных наград и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день интеллектуальной собственности, справки