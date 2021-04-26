https://ria.ru/20210426/vodonaeva-1729944733.html

Депздрав Москвы опроверг слова Водонаевой о некачественной медпомощи

Депздрав Москвы опроверг слова Водонаевой о некачественной медпомощи

В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли слова телеведущей Алены Водонаевой, которая недавно оказалась в одной из столичных клиник с микроинсультом, а... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:27

2021-04-26T12:27

2021-04-26T12:27

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли слова телеведущей Алены Водонаевой, которая недавно оказалась в одной из столичных клиник с микроинсультом, а позже заявила в Instagram, что ей там оказали некачественную медицинскую помощь. В публикации экс-участница "Дома-2" рассказала, что была возмущена, когда сотрудница достала капельницу из ее катетера без перчаток. А на следующей день, по словам Водонаевой, после того, как ей стало плохо после очередной капельницы, врачи игнорировали ее. "Капельницу убрали. Но ни один врач после этого ко мне не зашел", — жаловалась она.В Департаменте здравоохранения города Москвы утверждают, что обходы врачей и медицинских сестер проходят по установленному графику, и пациент всегда может вызвать медицинскую сестру с помощью дежурной кнопки.Там также отметили, что в течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре.Недовольная оказанной медпомощью Алена Водонаева также писала, что когда уходила из больницы, выписавший ее врач даже не назначил лечение. В Департаменте здравоохранения города Москвы опровергли и эти слова телеведущей.

https://ria.ru/20210421/vodonaeva-1729295357.html

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алена водонаева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, москва