https://ria.ru/20210426/vodonaeva-1729944733.html
Депздрав Москвы опроверг слова Водонаевой о некачественной медпомощи
Депздрав Москвы опроверг слова Водонаевой о некачественной медпомощи
В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли слова телеведущей Алены Водонаевой, которая недавно оказалась в одной из столичных клиник с микроинсультом, а... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:27
2021-04-26T12:27
2021-04-26T12:27
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли слова телеведущей Алены Водонаевой, которая недавно оказалась в одной из столичных клиник с микроинсультом, а позже заявила в Instagram, что ей там оказали некачественную медицинскую помощь. В публикации экс-участница "Дома-2" рассказала, что была возмущена, когда сотрудница достала капельницу из ее катетера без перчаток. А на следующей день, по словам Водонаевой, после того, как ей стало плохо после очередной капельницы, врачи игнорировали ее. "Капельницу убрали. Но ни один врач после этого ко мне не зашел", — жаловалась она.В Департаменте здравоохранения города Москвы утверждают, что обходы врачей и медицинских сестер проходят по установленному графику, и пациент всегда может вызвать медицинскую сестру с помощью дежурной кнопки.Там также отметили, что в течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре.Недовольная оказанной медпомощью Алена Водонаева также писала, что когда уходила из больницы, выписавший ее врач даже не назначил лечение. В Департаменте здравоохранения города Москвы опровергли и эти слова телеведущей.
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алена водонаева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, москва
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли слова телеведущей Алены Водонаевой, которая недавно оказалась в одной из столичных клиник с микроинсультом, а позже заявила
в Instagram, что ей там оказали некачественную медицинскую помощь.
В публикации экс-участница "Дома-2" рассказала, что была возмущена, когда сотрудница достала капельницу из ее катетера без перчаток. А на следующей день, по словам Водонаевой, после того, как ей стало плохо после очередной капельницы, врачи игнорировали ее.
"Капельницу убрали. Но ни один врач после этого ко мне не зашел", — жаловалась она.
В Департаменте здравоохранения города Москвы утверждают, что обходы врачей и медицинских сестер проходят по установленному графику, и пациент всегда может вызвать медицинскую сестру с помощью дежурной кнопки.
"В отделении реанимации врач находился рядом с пациенткой в течение всего времени, а в отделении неврологии в течение проведения процедуры два раза заходила медсестра и жалобы не предъявлялись", — подчеркнули в депздраве Москвы.
Там также отметили, что в течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре.
Недовольная оказанной медпомощью Алена Водонаева также писала, что когда уходила из больницы, выписавший ее врач даже не назначил лечение.
"Мне никто не сказал, как лечиться теперь, что пить и какие капельницы ставить (а они ведь наверняка нужны). Я просто взяла бумажки и ушла из больницы в тапочках, в которых приехала на скорой", — написала телеведущая.
В Департаменте здравоохранения города Москвы опровергли и эти слова телеведущей.
"Неверно заявление об отсутствии рекомендаций при выписке. Необходимые рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению указаны в выписном эпикризе. Дополнительно отмечаем, что объем диагностических исследований и лечебных процедур был выполнен в полном объеме и в соответствии с медицинскими показаниями", — добавили в учреждении.