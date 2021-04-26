Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210426/vodonaeva-1729944733.html
Депздрав Москвы опроверг слова Водонаевой о некачественной медпомощи
Депздрав Москвы опроверг слова Водонаевой о некачественной медпомощи
В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли слова телеведущей Алены Водонаевой, которая недавно оказалась в одной из столичных клиник с микроинсультом, а... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:27
2021-04-26T12:27
шоубиз
алена водонаева
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564675513_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_17989d85f5e66c789e26af36ab7492be.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли слова телеведущей Алены Водонаевой, которая недавно оказалась в одной из столичных клиник с микроинсультом, а позже заявила в Instagram, что ей там оказали некачественную медицинскую помощь. В публикации экс-участница "Дома-2" рассказала, что была возмущена, когда сотрудница достала капельницу из ее катетера без перчаток. А на следующей день, по словам Водонаевой, после того, как ей стало плохо после очередной капельницы, врачи игнорировали ее. "Капельницу убрали. Но ни один врач после этого ко мне не зашел", — жаловалась она.В Департаменте здравоохранения города Москвы утверждают, что обходы врачей и медицинских сестер проходят по установленному графику, и пациент всегда может вызвать медицинскую сестру с помощью дежурной кнопки.Там также отметили, что в течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре.Недовольная оказанной медпомощью Алена Водонаева также писала, что когда уходила из больницы, выписавший ее врач даже не назначил лечение. В Департаменте здравоохранения города Москвы опровергли и эти слова телеведущей.
https://ria.ru/20210421/vodonaeva-1729295357.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564675513_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_4624e4b2bd9b1b600ce7e15dc2616c6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алена водонаева, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, москва

Депздрав Москвы опроверг слова Водонаевой о некачественной медпомощи

12:27 26.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМодель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли слова телеведущей Алены Водонаевой, которая недавно оказалась в одной из столичных клиник с микроинсультом, а позже заявила в Instagram, что ей там оказали некачественную медицинскую помощь.
В публикации экс-участница "Дома-2" рассказала, что была возмущена, когда сотрудница достала капельницу из ее катетера без перчаток. А на следующей день, по словам Водонаевой, после того, как ей стало плохо после очередной капельницы, врачи игнорировали ее.
"Капельницу убрали. Но ни один врач после этого ко мне не зашел", — жаловалась она.
В Департаменте здравоохранения города Москвы утверждают, что обходы врачей и медицинских сестер проходят по установленному графику, и пациент всегда может вызвать медицинскую сестру с помощью дежурной кнопки.
"В отделении реанимации врач находился рядом с пациенткой в течение всего времени, а в отделении неврологии в течение проведения процедуры два раза заходила медсестра и жалобы не предъявлялись", — подчеркнули в депздраве Москвы.
Там также отметили, что в течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре.
Недовольная оказанной медпомощью Алена Водонаева также писала, что когда уходила из больницы, выписавший ее врач даже не назначил лечение.

"Мне никто не сказал, как лечиться теперь, что пить и какие капельницы ставить (а они ведь наверняка нужны). Я просто взяла бумажки и ушла из больницы в тапочках, в которых приехала на скорой", — написала телеведущая.

В Департаменте здравоохранения города Москвы опровергли и эти слова телеведущей.
"Неверно заявление об отсутствии рекомендаций при выписке. Необходимые рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению указаны в выписном эпикризе. Дополнительно отмечаем, что объем диагностических исследований и лечебных процедур был выполнен в полном объеме и в соответствии с медицинскими показаниями", — добавили в учреждении.
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 19:38Шоубиз
"Много стрессов": Водонаева рассказала о перенесенном микроинсульте
 
ШоубизАлена ВодонаеваШоу-бизнесЗнаменитостизвездыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния