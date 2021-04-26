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Пользователи ВКонтакте назвали лучшие направления для отдыха в России
Пользователи ВКонтакте назвали лучшие направления для отдыха в России
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:59
2021-04-26T11:59
2021-04-26T11:58
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчиком выбрать лучшие направления для летнего отдыха в России. Среди вариантов ответа были - курорты Краснодарского края, Крым и Севастополь, Калининградская область, Москва и Петербург, Казань, Байкал, Алтайский край, Республика Карелия и Ленинградская область, Камчатка, Кавказские Минеральные Воды.В итоге пользователи выбрали курорты Краснодарского края, Крым и Севастополь, Байкал. Кроме того РИА Новости предложило подписчикам указать свои варианты. Пользователи назвали среди возможных направлений - Башкирию, Архангельскую область, Дагестан, Хакассию.
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчиком выбрать лучшие направления для летнего отдыха в России.
Среди вариантов ответа были - курорты Краснодарского края, Крым и Севастополь, Калининградская область, Москва и Петербург, Казань, Байкал, Алтайский край, Республика Карелия и Ленинградская область, Камчатка, Кавказские Минеральные Воды.
В итоге пользователи выбрали курорты Краснодарского края, Крым и Севастополь, Байкал.
Кроме того РИА Новости предложило подписчикам указать свои варианты. Пользователи назвали среди возможных направлений - Башкирию, Архангельскую область, Дагестан, Хакассию.