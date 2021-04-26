https://ria.ru/20210426/vkontakte-1729432221.html

Пользователи ВКонтакте назвали лучшие направления для отдыха в России

Пользователи ВКонтакте назвали лучшие направления для отдыха в России

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:59

2021-04-26T11:59

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчиком выбрать лучшие направления для летнего отдыха в России. Среди вариантов ответа были - курорты Краснодарского края, Крым и Севастополь, Калининградская область, Москва и Петербург, Казань, Байкал, Алтайский край, Республика Карелия и Ленинградская область, Камчатка, Кавказские Минеральные Воды.В итоге пользователи выбрали курорты Краснодарского края, Крым и Севастополь, Байкал. Кроме того РИА Новости предложило подписчикам указать свои варианты. Пользователи назвали среди возможных направлений - Башкирию, Архангельскую область, Дагестан, Хакассию.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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