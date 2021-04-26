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Экс-глава британской почты покинула все посты и сложила сан священника
Экс-глава британской почты покинула все посты и сложила сан священника
Бывшая глава британской Королевской почты Пола Веннеллс на фоне скандала из-за сотен несправедливо обвиненных в кражах сотрудников объявила об отставке со всех... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:03
2021-04-26T15:03
2021-04-26T15:14
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ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости, Мария Табак. Бывшая глава британской Королевской почты Пола Веннеллс на фоне скандала из-за сотен несправедливо обвиненных в кражах сотрудников объявила об отставке со всех нынешних постов, а также о сложении сана священника Церкви Англии.В период с 2000 по 2014 год более 700 сотрудников местных почтовых отделений были привлечены к ответственности за нарушения финотчетности. Впоследствии же выяснилось, что в компьютерной системе Horizon был дефект, стоивший репутации сотням сотрудников почты, а для некоторых обернувшийся тюремными сроками. В конце декабря прошлого года были оправданы первые шесть сотрудников, а 23 апреля Апелляционный суд признал невиновными сразу 39 сотрудников, отметив при этом "запредельную небрежность" Королевской почты в расследовании случившегося.Пола Веннелс возглавляла Королевскую почту в период с 2012 по 2019 годы, причем неоднократно выступала в защиту системы Horizon, даже когда начал разгораться скандал вокруг несправедливых обвинений в адрес сотрудников. После этого и до настоящего момента она входила в состав советов директоров сети супермаркетов Morrisons и сети мебельных магазинов Dunelm. Также она была священником."Очевидно, что моя связь с Королевской почтой стала отвлекать от хороших дел, осуществляемых советами директоров, в которые я вхожу. Поэтому я немедленно покидаю все свои посты в советах директоров. Я намерена полностью сосредоточиться на проводимом правительством расследовании, с тем, чтобы все сотрудники и общественность получили ответы, которых заслуживают", - говорится в заявлении Веннелс.Аналогичное заявление она сделала и касательно своих церковных обязанностей, выразив сочувствие страданиям, через которые пришлось пройти несправедливо обвиненным сотрудникам почты.
https://ria.ru/20200407/1569664700.html
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англия, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости, Мария Табак.
Бывшая глава британской Королевской почты Пола Веннеллс на фоне скандала из-за сотен несправедливо обвиненных в кражах сотрудников объявила об отставке со всех нынешних постов, а также о сложении сана священника Церкви Англии
.
В период с 2000 по 2014 год более 700 сотрудников местных почтовых отделений были привлечены к ответственности за нарушения финотчетности. Впоследствии же выяснилось, что в компьютерной системе Horizon был дефект, стоивший репутации сотням сотрудников почты, а для некоторых обернувшийся тюремными сроками. В конце декабря прошлого года были оправданы первые шесть сотрудников, а 23 апреля Апелляционный суд признал невиновными сразу 39 сотрудников, отметив при этом "запредельную небрежность" Королевской почты в расследовании случившегося.
Пола Веннелс возглавляла Королевскую почту в период с 2012 по 2019 годы, причем неоднократно выступала в защиту системы Horizon, даже когда начал разгораться скандал вокруг несправедливых обвинений в адрес сотрудников. После этого и до настоящего момента она входила в состав советов директоров сети супермаркетов Morrisons и сети мебельных магазинов Dunelm. Также она была священником.
"Очевидно, что моя связь с Королевской почтой стала отвлекать от хороших дел, осуществляемых советами директоров, в которые я вхожу. Поэтому я немедленно покидаю все свои посты в советах директоров. Я намерена полностью сосредоточиться на проводимом правительством расследовании, с тем, чтобы все сотрудники и общественность получили ответы, которых заслуживают", - говорится в заявлении Веннелс.
Аналогичное заявление она сделала и касательно своих церковных обязанностей, выразив сочувствие страданиям, через которые пришлось пройти несправедливо обвиненным сотрудникам почты.