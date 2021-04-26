https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1730029864.html

Медведев рассказал, сколько россиян нужно привить от коронавируса

Медведев рассказал, сколько россиян нужно привить от коронавируса

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости привить от коронавируса не менее 70 миллионов россиян, напомнив, что сейчас привито около 11... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:23

2021-04-26T17:23

2021-04-26T17:23

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости привить от коронавируса не менее 70 миллионов россиян, напомнив, что сейчас привито около 11 миллионов."Напомню, что для формирования коллективного иммунитета - вы лучше, чем кто бы то ни было знаете - нам нужно привить не менее 70 миллионов граждан, то есть это, по сути, две трети от взрослого населения", - сказал он на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин от коронавируса.В настоящий момент количество вакцинированных составляет около 11 миллионов человек, добавил он."Так что здесь еще предстоит довольно значительный путь", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729484561.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий медведев, общество