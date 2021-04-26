https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1730029864.html
Медведев рассказал, сколько россиян нужно привить от коронавируса
Медведев рассказал, сколько россиян нужно привить от коронавируса
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости привить от коронавируса не менее 70 миллионов россиян, напомнив, что сейчас привито около 11... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:23
2021-04-26T17:23
2021-04-26T17:23
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости привить от коронавируса не менее 70 миллионов россиян, напомнив, что сейчас привито около 11 миллионов."Напомню, что для формирования коллективного иммунитета - вы лучше, чем кто бы то ни было знаете - нам нужно привить не менее 70 миллионов граждан, то есть это, по сути, две трети от взрослого населения", - сказал он на совещании о масштабировании производства и внедрения российских вакцин от коронавируса.В настоящий момент количество вакцинированных составляет около 11 миллионов человек, добавил он."Так что здесь еще предстоит довольно значительный путь", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729484561.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий медведев, общество