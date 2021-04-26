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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1729962558.html
Оренбургская область может за 2 месяца вакцинировать 60% жителей
Оренбургская область может за 2 месяца вакцинировать 60% жителей
Власти Оренбургской области планируют в течение двух месяцев вакцинировать от коронавируса 60% жителей, это зависит от поставок вакцины, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:43
2021-04-26T12:43
оренбургская область
вакцинация россиян от covid-19
денис паслер
здоровье - общество
татьяна голикова
оренбургская область
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области планируют в течение двух месяцев вакцинировать от коронавируса 60% жителей, это зависит от поставок вакцины, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Денис Паслер.По его словам, в регионе активно ведется вакцинация от COVID-19, что дает возможность удерживать ситуацию с распространением инфекции. "Сейчас у нас уже более 150 тысяч вакцинированных, это 16-18% от подлежащих вакцинации в регионе", - пояснил Паслер, отметив, что Оренбуржье находится в десятке регионов-лидеров по темпам вакцинации, 15-м по числу вакцинированных."Нам надо порядка 910-920 тысяч (человек вакцинировать – ред.), то есть 60-70% населения. Это ровно те показатели, о которых говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Все, конечно, зависит от поставок вакцины. Нам нужно в день делать порядка 6 тысяч прививок, а мы примерно столько и делаем, стараемся в установленные сроки, в течение двух месяцев, эту работу закончить", - заявил оренбургский губернатор в интервью РИА Новости.По его словам, в приоритете на вакцинацию – люди старшего возраста. При этом сейчас 60-70% прививающихся - люди старше 60 лет.Руководитель области вакцинировался от коронавирусной инфекции еще в начале 2021 года и рассказал, что хорошо перенес прививку. "Честно говоря, я слышал от разных знакомых, что была температура, еще что-то. У меня не было. Сделал уже давно, все в рабочем режиме, без последствий полностью перенес", - сообщил он.Паслер отметил, что в Оренбуржье ситуация с распространением инфекции остается стабильной. "У нас по сути распакован весь бизнес, не работают только кальянные и ночные клубы, и то только в определенные часы. Все остальное уже три месяца как открыто полностью. Мы уже закрыли 80-90% коек, которые открывали на пике пандемии", - рассказал он.По его словам, в медучреждениях области имеется достаточный запас вакцины, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, коек с кислородной поддержкой пациентов. Кроме того, в регионе налажено производство медицинского кислорода. По данным минздрава региона, в Оренбургской области с начала пандемии зарегистрировано почти 42 тысячи случаев COVID-19. Летальных случаев – 833.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, денис паслер, здоровье - общество, татьяна голикова, оренбургская область

Оренбургская область может за 2 месяца вакцинировать 60% жителей

12:43 26.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области планируют в течение двух месяцев вакцинировать от коронавируса 60% жителей, это зависит от поставок вакцины, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Денис Паслер.
По его словам, в регионе активно ведется вакцинация от COVID-19, что дает возможность удерживать ситуацию с распространением инфекции. "Сейчас у нас уже более 150 тысяч вакцинированных, это 16-18% от подлежащих вакцинации в регионе", - пояснил Паслер, отметив, что Оренбуржье находится в десятке регионов-лидеров по темпам вакцинации, 15-м по числу вакцинированных.
"Нам надо порядка 910-920 тысяч (человек вакцинировать – ред.), то есть 60-70% населения. Это ровно те показатели, о которых говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Все, конечно, зависит от поставок вакцины. Нам нужно в день делать порядка 6 тысяч прививок, а мы примерно столько и делаем, стараемся в установленные сроки, в течение двух месяцев, эту работу закончить", - заявил оренбургский губернатор в интервью РИА Новости.
По его словам, в приоритете на вакцинацию – люди старшего возраста. При этом сейчас 60-70% прививающихся - люди старше 60 лет.
Руководитель области вакцинировался от коронавирусной инфекции еще в начале 2021 года и рассказал, что хорошо перенес прививку. "Честно говоря, я слышал от разных знакомых, что была температура, еще что-то. У меня не было. Сделал уже давно, все в рабочем режиме, без последствий полностью перенес", - сообщил он.
Паслер отметил, что в Оренбуржье ситуация с распространением инфекции остается стабильной. "У нас по сути распакован весь бизнес, не работают только кальянные и ночные клубы, и то только в определенные часы. Все остальное уже три месяца как открыто полностью. Мы уже закрыли 80-90% коек, которые открывали на пике пандемии", - рассказал он.
По его словам, в медучреждениях области имеется достаточный запас вакцины, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, коек с кислородной поддержкой пациентов. Кроме того, в регионе налажено производство медицинского кислорода. По данным минздрава региона, в Оренбургской области с начала пандемии зарегистрировано почти 42 тысячи случаев COVID-19. Летальных случаев – 833.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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Оренбургская областьВакцинация россиян от COVID-19Денис ПаслерЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОренбургская область
 
 
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