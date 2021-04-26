https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1729902814.html

Глава ЕК рассказала, туристов с какими прививками от COVID-19 пустят в ЕС

Глава ЕК рассказала, туристов с какими прививками от COVID-19 пустят в ЕС

Туристы, которые сделали прививку от коронавируса вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), смогут въехать в Евросоюз,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T02:58

2021-04-26T02:58

2021-04-26T02:58

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Туристы, которые сделали прививку от коронавируса вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), смогут въехать в Евросоюз, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Глава ЕК не сообщила, когда именно могут возобновиться поездки, и другие подробности.Так как фон дер Ляйен давала интервью американскому изданию, говорила она в основном о туристах из США. По словам главы ЕК, возобновление путешествий между ЕС и США будет зависеть от "эпидемиологической ситуации".Издание отмечает, что отдельные государства ЕС могут все равно оставить за собой право вводить более жесткие ограничения. В частности, некоторые страны могут не разрешить гражданам государств за пределами ЕС посещать объединение или могут вводить карантин даже для людей с сертификатами о вакцинации.На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире