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Медведев рассказал о выполнении плана по производству вакцин от COVID-19
Медведев рассказал о выполнении плана по производству вакцин от COVID-19
План производства вакцин для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" в I квартале выполнен, по "Спутник V" абсолютного результата пока нет, но и... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:43
2021-04-26T17:43
2021-04-26T18:27
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. План производства вакцин для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" в I квартале выполнен, по "Спутник V" абсолютного результата пока нет, но и производство его масштабнее, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Масштабы пока разные, поэтому это не вполне, может быть, точно сравнивать. Тем не менее, план производства по "ЭпиВаку" и по "КовиВаку" в первом квартале этого года в целом выполнен. По компонентам "Спутника V" абсолютного результата пока здесь нет, но понятно, что там и масштаб производства другой", - сказал Медведев на совещании о масштабировании производства вакцин против COVID-19.Он уточнил, что первый компонент "Спутника V" сейчас произведен на 89% от плана, а второй - на 65% от плана."Это понятно, что производителям в последние месяцы приходилось работать в особенно сложных условиях, на опережение. Просто я хотел бы, чтобы эти цифры все равно были отфиксированы", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20210426/medvedev-1730028642.html
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