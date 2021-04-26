https://ria.ru/20210426/vaktsina-1730034299.html

Медведев рассказал о выполнении плана по производству вакцин от COVID-19

Медведев рассказал о выполнении плана по производству вакцин от COVID-19

План производства вакцин для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" в I квартале выполнен, по "Спутник V" абсолютного результата пока нет, но и... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:43

2021-04-26T17:43

2021-04-26T18:27

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. План производства вакцин для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" в I квартале выполнен, по "Спутник V" абсолютного результата пока нет, но и производство его масштабнее, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Масштабы пока разные, поэтому это не вполне, может быть, точно сравнивать. Тем не менее, план производства по "ЭпиВаку" и по "КовиВаку" в первом квартале этого года в целом выполнен. По компонентам "Спутника V" абсолютного результата пока здесь нет, но понятно, что там и масштаб производства другой", - сказал Медведев на совещании о масштабировании производства вакцин против COVID-19.Он уточнил, что первый компонент "Спутника V" сейчас произведен на 89% от плана, а второй - на 65% от плана."Это понятно, что производителям в последние месяцы приходилось работать в особенно сложных условиях, на опережение. Просто я хотел бы, чтобы эти цифры все равно были отфиксированы", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20210426/medvedev-1730028642.html

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