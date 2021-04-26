Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210426/vaktsina-1730034299.html
Медведев рассказал о выполнении плана по производству вакцин от COVID-19
Медведев рассказал о выполнении плана по производству вакцин от COVID-19
План производства вакцин для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" в I квартале выполнен, по "Спутник V" абсолютного результата пока нет, но и... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:43
2021-04-26T18:27
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730043015_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_414e53ca5fef43d502c8b527fc49eefc.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. План производства вакцин для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" в I квартале выполнен, по "Спутник V" абсолютного результата пока нет, но и производство его масштабнее, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Масштабы пока разные, поэтому это не вполне, может быть, точно сравнивать. Тем не менее, план производства по "ЭпиВаку" и по "КовиВаку" в первом квартале этого года в целом выполнен. По компонентам "Спутника V" абсолютного результата пока здесь нет, но понятно, что там и масштаб производства другой", - сказал Медведев на совещании о масштабировании производства вакцин против COVID-19.Он уточнил, что первый компонент "Спутника V" сейчас произведен на 89% от плана, а второй - на 65% от плана."Это понятно, что производителям в последние месяцы приходилось работать в особенно сложных условиях, на опережение. Просто я хотел бы, чтобы эти цифры все равно были отфиксированы", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20210426/medvedev-1730028642.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730043015_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_99799b7ac4d218aa2287f7e92581283a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий медведев, общество

Медведев рассказал о выполнении плана по производству вакцин от COVID-19

17:43 26.04.2021 (обновлено: 18:27 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. План производства вакцин для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" в I квартале выполнен, по "Спутник V" абсолютного результата пока нет, но и производство его масштабнее, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Масштабы пока разные, поэтому это не вполне, может быть, точно сравнивать. Тем не менее, план производства по "ЭпиВаку" и по "КовиВаку" в первом квартале этого года в целом выполнен. По компонентам "Спутника V" абсолютного результата пока здесь нет, но понятно, что там и масштаб производства другой", - сказал Медведев на совещании о масштабировании производства вакцин против COVID-19.
Приемка партии вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на складе в Домодедово - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 17:20
Медведев призвал нарастить производство вакцин от COVID-19
Он уточнил, что первый компонент "Спутника V" сейчас произведен на 89% от плана, а второй - на 65% от плана.
"Это понятно, что производителям в последние месяцы приходилось работать в особенно сложных условиях, на опережение. Просто я хотел бы, чтобы эти цифры все равно были отфиксированы", - добавил зампред Совбеза.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий МедведевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния