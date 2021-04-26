https://ria.ru/20210426/vaktsina-1730024855.html
СМИ: более 70% еще не вакцинированных американцев не хотят прививку J&J
СМИ: более 70% еще не вакцинированных американцев не хотят прививку J&J
Почти три четверти американцев, которые еще не были вакцинированы от коронавируса, не желают прививаться препаратом американской компании Johnson & Johnson,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:05
2021-04-26T17:05
2021-04-26T17:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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johnson & johnson
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здравоохранение
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Почти три четверти американцев, которые еще не были вакцинированы от коронавируса, не желают прививаться препаратом американской компании Johnson & Johnson, свидетельствует опрос, проведенный совместно газетой Washington Post и телеканалом ABC News.Среди респондентов только 22% готовы использовать вакцину J&J, если ее использование возобновится (опрос проходил до снятия в США ограничений на прививки этой компании), тогда как 73% не желают ее получить.В то время, как 53% и 50% опрошенных невакцинированных американцев считают безопасными вакцины компаний Pfizer и Moderna соответственно, в безопасность вакцины J&J верят лишь 28% не прошедших вакцинацию респондентов.Если 56% респондентов уже получили вакцину, 24% не планируют проходить вакцинацию. Показатель нежелающих вакцинироваться наиболее высок среди сторонников Республиканской партии в возрасте от 18 до 39 лет и составляет 55%, уточняется в сообщении.Партийные различия также ощущаются в таком вопросе, как требование к сотрудникам и студентам пройти вакцинацию. В то время, как шесть из 10 сторонников демократов поддерживают обязательную вакцинацию для студентов и сотрудников, семь из 10 опрошенных, разделяющих взгляды республиканцев, отвергают эти меры.При этом более половины респондентов выступают за внедрение на уровне штатов сертификатов для тех, кто прошел вакцинацию.Опрос проводился по телефону 18-21 апреля, до того, как были сняты ограничения на применение вакцины J&J. В нем приняли участие 1007 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.Ранее медицинские регуляторы США FDA и CDC сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson.
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/tromboz-1729165488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, johnson & johnson, сша, здравоохранение, в мире
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости.
Почти три четверти американцев, которые еще не были вакцинированы от коронавируса, не желают прививаться препаратом американской компании Johnson & Johnson
, свидетельствует опрос, проведенный совместно газетой Washington Post
и телеканалом ABC News
.
Среди респондентов только 22% готовы использовать вакцину J&J, если ее использование возобновится (опрос проходил до снятия в США
ограничений на прививки этой компании), тогда как 73% не желают ее получить.
В то время, как 53% и 50% опрошенных невакцинированных американцев считают безопасными вакцины компаний Pfizer и Moderna соответственно, в безопасность вакцины J&J верят лишь 28% не прошедших вакцинацию респондентов.
Если 56% респондентов уже получили вакцину, 24% не планируют проходить вакцинацию. Показатель нежелающих вакцинироваться наиболее высок среди сторонников Республиканской партии в возрасте от 18 до 39 лет и составляет 55%, уточняется в сообщении.
Партийные различия также ощущаются в таком вопросе, как требование к сотрудникам и студентам пройти вакцинацию. В то время, как шесть из 10 сторонников демократов поддерживают обязательную вакцинацию для студентов и сотрудников, семь из 10 опрошенных, разделяющих взгляды республиканцев, отвергают эти меры.
При этом более половины респондентов выступают за внедрение на уровне штатов сертификатов для тех, кто прошел вакцинацию.
Опрос проводился по телефону 18-21 апреля, до того, как были сняты ограничения на применение вакцины J&J. В нем приняли участие 1007 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
Ранее медицинские регуляторы США FDA и CDC сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson.