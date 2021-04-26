https://ria.ru/20210426/vaktsina-1730024855.html

СМИ: более 70% еще не вакцинированных американцев не хотят прививку J&J

СМИ: более 70% еще не вакцинированных американцев не хотят прививку J&J

Почти три четверти американцев, которые еще не были вакцинированы от коронавируса, не желают прививаться препаратом американской компании Johnson & Johnson,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:05

2021-04-26T17:05

2021-04-26T17:05

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здоровье - общество

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Почти три четверти американцев, которые еще не были вакцинированы от коронавируса, не желают прививаться препаратом американской компании Johnson & Johnson, свидетельствует опрос, проведенный совместно газетой Washington Post и телеканалом ABC News.Среди респондентов только 22% готовы использовать вакцину J&J, если ее использование возобновится (опрос проходил до снятия в США ограничений на прививки этой компании), тогда как 73% не желают ее получить.В то время, как 53% и 50% опрошенных невакцинированных американцев считают безопасными вакцины компаний Pfizer и Moderna соответственно, в безопасность вакцины J&J верят лишь 28% не прошедших вакцинацию респондентов.Если 56% респондентов уже получили вакцину, 24% не планируют проходить вакцинацию. Показатель нежелающих вакцинироваться наиболее высок среди сторонников Республиканской партии в возрасте от 18 до 39 лет и составляет 55%, уточняется в сообщении.Партийные различия также ощущаются в таком вопросе, как требование к сотрудникам и студентам пройти вакцинацию. В то время, как шесть из 10 сторонников демократов поддерживают обязательную вакцинацию для студентов и сотрудников, семь из 10 опрошенных, разделяющих взгляды республиканцев, отвергают эти меры.При этом более половины респондентов выступают за внедрение на уровне штатов сертификатов для тех, кто прошел вакцинацию.Опрос проводился по телефону 18-21 апреля, до того, как были сняты ограничения на применение вакцины J&J. В нем приняли участие 1007 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.Ранее медицинские регуляторы США FDA и CDC сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/tromboz-1729165488.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, johnson & johnson, сша, здравоохранение, в мире