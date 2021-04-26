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РФПИ договорился о производстве "Спутника V" в Турции
РФПИ договорился о производстве "Спутника V" в Турции
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V", его... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:33
2021-04-26T12:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
турция
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V", его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях, говорится в сообщении фонда."РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac объявляют о сотрудничестве для производства в стране первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V". Viscoran Ilac осуществил подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск "Спутник V" в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях", - заявили в фонде.В рамках соглашения с РФПИ Viscoran Ilac также оказывает поддержку для формирования партнерств с другими местными фармацевтическими производителями. В частности, с компанией CinnaGen Ilac финализируется процесс технологического трансфера, ведутся переговоры с двумя другими производственными площадками для расширения мощностей по выпуску вакцины."Соглашение с Viscoran Ilac направлено на расширение производственных мощностей и обеспечение международных поставок вакцины "Спутник V". РФПИ заключил соглашения с ведущими фармацевтическими компаниями в Азии, Латинской Америке, Европе и СНГ, благодаря которым безопасная и эффективная российская вакцина станет доступна для людей более чем в 60 странах", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Председатель совета директоров Viscoran Ilac Озтурк Оран отметил, что помимо соглашения для производства вакцины, процессов лицензирования, а также вопросов хранения и дистрибуции, частью сотрудничества с Россией также являются клинические исследования вакцины, которые продвигаются очень успешно.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, турция, экономика

РФПИ договорился о производстве "Спутника V" в Турции

12:33 26.04.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V", его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях, говорится в сообщении фонда.
"РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac объявляют о сотрудничестве для производства в стране первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V". Viscoran Ilac осуществил подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск "Спутник V" в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях", - заявили в фонде.
В рамках соглашения с РФПИ Viscoran Ilac также оказывает поддержку для формирования партнерств с другими местными фармацевтическими производителями. В частности, с компанией CinnaGen Ilac финализируется процесс технологического трансфера, ведутся переговоры с двумя другими производственными площадками для расширения мощностей по выпуску вакцины.
"Соглашение с Viscoran Ilac направлено на расширение производственных мощностей и обеспечение международных поставок вакцины "Спутник V". РФПИ заключил соглашения с ведущими фармацевтическими компаниями в Азии, Латинской Америке, Европе и СНГ, благодаря которым безопасная и эффективная российская вакцина станет доступна для людей более чем в 60 странах", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Председатель совета директоров Viscoran Ilac Озтурк Оран отметил, что помимо соглашения для производства вакцины, процессов лицензирования, а также вопросов хранения и дистрибуции, частью сотрудничества с Россией также являются клинические исследования вакцины, которые продвигаются очень успешно.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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