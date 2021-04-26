https://ria.ru/20210426/vaktsina-1729954154.html

Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрируют в майские праздники

Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрируют в майские праздники

Вакцину "Спутник Лайт" планируется зарегистрировать на майские праздники, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:16

2021-04-26T12:16

2021-04-26T12:21

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вакцину "Спутник Лайт" планируется зарегистрировать на майские праздники, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В отличие от нее, лайт-версия предполагает одно введение препарата.Ранее Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований "Спутника Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".

https://ria.ru/20210420/revaktsinatsiya-1729171734.html

россия

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2021

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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество