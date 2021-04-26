https://ria.ru/20210426/uraza-1730044696.html

Мусульмане отметят Ураза-байрам иначе, чем в прошлом году, заявил муфтий

Мусульмане отметят Ураза-байрам иначе, чем в прошлом году, заявил муфтий

Запрета на коллективные молитвы по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам в этом году в России нет, при этом в мечетях необходимо соблюдать санитарные... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T18:38

2021-04-26T18:38

2021-04-26T18:38

религия и мировоззрение

россия

альбир крганов

москва

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Запрета на коллективные молитвы по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам в этом году в России нет, при этом в мечетях необходимо соблюдать санитарные правила, заявил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный также как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях. Однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса верующих не пустили в мечеть на праздничный намаз. Он также отметил, что в Москве в этом году дополнительных площадок для совершения праздничной молитвы организовано не будет. Помолиться можно будет на четырех площадках - в мечети "Ярдям" на улице Хачатуряна, мечети на Татарской улице, Московской соборной мечети на Проспекте Мира, а также мечети на Поклонной горе. По его прогнозам, в праздновании Ураза-байрам в городе примут участие около 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20200524/1571917319.html

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россия, альбир крганов, москва