Мусульмане отметят Ураза-байрам иначе, чем в прошлом году, заявил муфтий
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Запрета на коллективные молитвы по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам в этом году в России нет, при этом в мечетях необходимо соблюдать санитарные правила, заявил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.
Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный также как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях. Однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса верующих не пустили в мечеть на праздничный намаз.
"В этом году запрета на проведение массовых молитв (в России на Ураза-байрам - ред.) нет, но они проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора. Ограничения, связанные с пандемией, еще актуальны: ношение масок, перчаток, соблюдение дистанции, в том числе в мечетях", - сказал Крганов.
Он также отметил, что в Москве в этом году дополнительных площадок для совершения праздничной молитвы организовано не будет. Помолиться можно будет на четырех площадках - в мечети "Ярдям" на улице Хачатуряна, мечети на Татарской улице, Московской соборной мечети на Проспекте Мира, а также мечети на Поклонной горе. По его прогнозам, в праздновании Ураза-байрам в городе примут участие около 250 тысяч человек.