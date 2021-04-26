Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210426/uraza-1730044696.html
Мусульмане отметят Ураза-байрам иначе, чем в прошлом году, заявил муфтий
Мусульмане отметят Ураза-байрам иначе, чем в прошлом году, заявил муфтий
Запрета на коллективные молитвы по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам в этом году в России нет, при этом в мечетях необходимо соблюдать санитарные... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T18:38
2021-04-26T18:38
религия и мировоззрение
россия
альбир крганов
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572191680_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_90ce61b4087a1d5ef682fead2d5ba4ba.jpg
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Запрета на коллективные молитвы по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам в этом году в России нет, при этом в мечетях необходимо соблюдать санитарные правила, заявил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный также как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях. Однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса верующих не пустили в мечеть на праздничный намаз. Он также отметил, что в Москве в этом году дополнительных площадок для совершения праздничной молитвы организовано не будет. Помолиться можно будет на четырех площадках - в мечети "Ярдям" на улице Хачатуряна, мечети на Татарской улице, Московской соборной мечети на Проспекте Мира, а также мечети на Поклонной горе. По его прогнозам, в праздновании Ураза-байрам в городе примут участие около 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20200524/1571917319.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572191680_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d4c4312cb1165b535c756e92376d9d3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, альбир крганов, москва

Мусульмане отметят Ураза-байрам иначе, чем в прошлом году, заявил муфтий

18:38 26.04.2021
 
© РИА Новости / Сутанта Адитья / Перейти в фотобанкПразднование Ураза-байрама за рубежом
Празднование Ураза-байрама за рубежом - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Запрета на коллективные молитвы по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам в этом году в России нет, при этом в мечетях необходимо соблюдать санитарные правила, заявил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.
Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный также как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях. Однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса верующих не пустили в мечеть на праздничный намаз.
"В этом году запрета на проведение массовых молитв (в России на Ураза-байрам - ред.) нет, но они проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора. Ограничения, связанные с пандемией, еще актуальны: ношение масок, перчаток, соблюдение дистанции, в том числе в мечетях", - сказал Крганов.
Он также отметил, что в Москве в этом году дополнительных площадок для совершения праздничной молитвы организовано не будет. Помолиться можно будет на четырех площадках - в мечети "Ярдям" на улице Хачатуряна, мечети на Татарской улице, Московской соборной мечети на Проспекте Мира, а также мечети на Поклонной горе. По его прогнозам, в праздновании Ураза-байрам в городе примут участие около 250 тысяч человек.
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 24.05.2020
24 мая 2020, 16:24Религия и мировоззрение
"Дома стали мечетями". Ураза-байрам 2020 войдет в историю
 
Религия и мировоззрениеРоссияАльбир КргановМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:07Врач назвал симптомы повышенного холестерина
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
Лента новостейМолния