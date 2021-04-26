https://ria.ru/20210426/ukraina-1729960351.html

Кулеба предложил направить высланных из России чешских дипломатов в Киев

Кулеба предложил направить высланных из России чешских дипломатов в Киев

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предложил чешскому коллеге Якубу Кулганеку направить высланных из Москвы дипломатов работать в... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:38

2021-04-26T12:38

2021-04-26T13:58

россия

якуб кулганек

дмитрий кулеба

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мид украины

чехия

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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предложил чешскому коллеге Якубу Кулганеку направить высланных из Москвы дипломатов работать в Киев, чтобы усилить дипмиссию Чехии на Украине."Украина решительно поддерживает Чехию... Подтвердил это в разговоре с Якубом Кулганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, для усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями", - написал Кулеба в Twitter.По данным пресс-службы МИД Украины, министры также обсудили ситуацию в Донбассе.Глава МИД Чехии выразил готовность способствовать продвижению европейской и евроатлантической интеграции Украины. Также, по данным пресс-службы, Кулганек принял приглашение Кулебы посетить Украину в этом году.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".

https://ria.ru/20210422/vysylka-1729547118.html

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

россия

чехия

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россия, якуб кулганек, дмитрий кулеба, андрей бабиш, мид украины, чехия, в мире