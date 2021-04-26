Кулеба предложил направить высланных из России чешских дипломатов в Киев
12:38 26.04.2021 (обновлено: 13:58 26.04.2021)
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предложил чешскому коллеге Якубу Кулганеку направить высланных из Москвы дипломатов работать в Киев, чтобы усилить дипмиссию Чехии на Украине.
"Украина решительно поддерживает Чехию... Подтвердил это в разговоре с Якубом Кулганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, для усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями", - написал Кулеба в Twitter.
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По данным пресс-службы МИД Украины, министры также обсудили ситуацию в Донбассе.
Глава МИД Чехии выразил готовность способствовать продвижению европейской и евроатлантической интеграции Украины. Также, по данным пресс-службы, Кулганек принял приглашение Кулебы посетить Украину в этом году.
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Глава МИД Чехии потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.
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Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".