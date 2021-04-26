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Кулеба предложил направить высланных из России чешских дипломатов в Киев
Кулеба предложил направить высланных из России чешских дипломатов в Киев
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предложил чешскому коллеге Якубу Кулганеку направить высланных из Москвы дипломатов работать в... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:38
2021-04-26T13:58
россия
якуб кулганек
дмитрий кулеба
андрей бабиш
мид украины
чехия
в мире
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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предложил чешскому коллеге Якубу Кулганеку направить высланных из Москвы дипломатов работать в Киев, чтобы усилить дипмиссию Чехии на Украине."Украина решительно поддерживает Чехию... Подтвердил это в разговоре с Якубом Кулганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, для усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями", - написал Кулеба в Twitter.По данным пресс-службы МИД Украины, министры также обсудили ситуацию в Донбассе.Глава МИД Чехии выразил готовность способствовать продвижению европейской и евроатлантической интеграции Украины. Также, по данным пресс-службы, Кулганек принял приглашение Кулебы посетить Украину в этом году.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".
https://ria.ru/20210422/vysylka-1729547118.html
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россия, якуб кулганек, дмитрий кулеба, андрей бабиш, мид украины, чехия, в мире

Кулеба предложил направить высланных из России чешских дипломатов в Киев

12:38 26.04.2021 (обновлено: 13:58 26.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предложил чешскому коллеге Якубу Кулганеку направить высланных из Москвы дипломатов работать в Киев, чтобы усилить дипмиссию Чехии на Украине.
"Украина решительно поддерживает Чехию... Подтвердил это в разговоре с Якубом Кулганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, для усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями", - написал Кулеба в Twitter.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 21:25
Захарова раскрыла детали высылки чешских дипломатов
По данным пресс-службы МИД Украины, министры также обсудили ситуацию в Донбассе.
Глава МИД Чехии выразил готовность способствовать продвижению европейской и евроатлантической интеграции Украины. Также, по данным пресс-службы, Кулганек принял приглашение Кулебы посетить Украину в этом году.
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Глава МИД Чехии потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.
Российские дипломаты в международном аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 08:00
Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России
Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".
 
РоссияЯкуб КулганекДмитрий КулебаАндрей БабишМИД УкраиныЧехияВ мире
 
 
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