https://ria.ru/20210426/turtsiya-1730063164.html

Bloomberg: Турция намерена заморозить оборонный пакт с США

Bloomberg: Турция намерена заморозить оборонный пакт с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет приостановить соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны и экономики после того, как американский лидер Джо... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T21:34

2021-04-26T21:34

2021-04-26T23:49

джо байден

турция

реджеп тайип эрдоган

сша

армения

в мире

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет приостановить соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны и экономики после того, как американский лидер Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источник. По данным агентства, Эрдоган намерен собрать заседание кабмина и озвучить ответные меры Штатам. Среди планируемых шагов — заморозка двустороннего соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве. Этот договор в свое время позволил Анкаре вести совместную работу с Вашингтоном во время конфликтов в Сирии и Ираке. Оборонный пакт — один из ключевых документов между двумя странами в области военного взаимодействия. Согласно договору, Анкара и Вашингтон обмениваются данными разведок, проводят совместные учения, а также обеспечивают американцам доступ к авиабазам в Турции. Кроме того, документ предполагает оказание финансовой и экономической помощи туркам, включая поддержку в модернизации военной промышленности.В субботу, 24 апреля, Байден официально признал массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи, геноцидом. В Анкаре назвали заявление американского лидера популистским и отвергли его.Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.

https://ria.ru/20210426/krym-1730045234.html

турция

сша

армения

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джо байден, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, армения, в мире