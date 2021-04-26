Bloomberg: Турция намерена заморозить оборонный пакт с США
21:34 26.04.2021 (обновлено: 23:49 26.04.2021)
© AP Photo / Burhan OzbiliciАкция протеста у здания посольства США в Анкаре, Турция
© AP Photo / Burhan Ozbilici
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет приостановить соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны и экономики после того, как американский лидер Джо Байден признал геноцид армян в Османской империи. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, Эрдоган намерен собрать заседание кабмина и озвучить ответные меры Штатам. Среди планируемых шагов — заморозка двустороннего соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве. Этот договор в свое время позволил Анкаре вести совместную работу с Вашингтоном во время конфликтов в Сирии и Ираке.
Оборонный пакт — один из ключевых документов между двумя странами в области военного взаимодействия. Согласно договору, Анкара и Вашингтон обмениваются данными разведок, проводят совместные учения, а также обеспечивают американцам доступ к авиабазам в Турции. Кроме того, документ предполагает оказание финансовой и экономической помощи туркам, включая поддержку в модернизации военной промышленности.
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В субботу, 24 апреля, Байден официально признал массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи, геноцидом. В Анкаре назвали заявление американского лидера популистским и отвергли его.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.