Эрдоган призвал США "посмотреть на себя", прежде чем прикреплять ярлыки
АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Тема геноцида может быть поднята по отношению к США, начиная от истребления индейцев и заканчивая войнами во Вьетнаме и Ираке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.
В субботу Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявление Байдена о признании геноцида армян основано на популизме, Турция отвергает его.
"Если вы говорите "геноцид", посмотрите на себя. Об индейцах говорить не стоит – все и так известно. Так что вы не сможете прилепить ярлык "геноцид" к Турции. Относительно США могут быть открыты дискуссии по многим поводам: от Вьетнама до Ирака", - заявил Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабинета министров.
По его словам, "у армянской стороны нет никаких конкретных доказательств, как нет решения международного суда" по геноциду 1915 года.
В конце XIX – начале XX века Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915–1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
24 апреля 2020, 00:54Геноцид армян в Османской империи в 1915 году