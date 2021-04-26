https://ria.ru/20210426/turtsiya-1730055510.html

Эрдоган призвал США "посмотреть на себя", прежде чем прикреплять ярлыки

Эрдоган призвал США "посмотреть на себя", прежде чем прикреплять ярлыки

Тема геноцида может быть поднята по отношению к США, начиная от истребления индейцев и заканчивая войнами во Вьетнаме и Ираке, заявил президент Турции Тайип... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T20:08

2021-04-26T20:08

2021-04-26T20:08

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 26 апр - РИА Новости. Тема геноцида может быть поднята по отношению к США, начиная от истребления индейцев и заканчивая войнами во Вьетнаме и Ираке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.В субботу Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, заявление Байдена о признании геноцида армян основано на популизме, Турция отвергает его."Если вы говорите "геноцид", посмотрите на себя. Об индейцах говорить не стоит – все и так известно. Так что вы не сможете прилепить ярлык "геноцид" к Турции. Относительно США могут быть открыты дискуссии по многим поводам: от Вьетнама до Ирака", - заявил Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабинета министров.По его словам, "у армянской стороны нет никаких конкретных доказательств, как нет решения международного суда" по геноциду 1915 года.В конце XIX – начале XX века Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915–1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://ria.ru/20210426/genotsid-1729856605.html

https://ria.ru/20200424/1570403136.html

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турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире