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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
https://ria.ru/20210426/turisty-1730006997.html
Более 240 тысяч круизных туристов ожидают в Нижегородской области
Более 240 тысяч круизных туристов ожидают в Нижегородской области
Свыше 240 тысяч круизных туристов и тех, кто воспользуется речными прогулками, ожидают в юбилейный для Нижнего Новгорода год в регионе, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:04
2021-04-26T16:04
нижегородская область
россия
глеб никитин
новости - туризм
городец
выкса
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Свыше 240 тысяч круизных туристов и тех, кто воспользуется речными прогулками, ожидают в юбилейный для Нижнего Новгорода год в регионе, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Круизные туры в Нижний Новгород вошли в программу туристического кешбэка. За первые два этапа программы по возврату средств за туры по России за поездки в Нижегородскую область туристам выплатили более 11,4 миллиона рублей. Всего в регионе по программе туристического кешбэка побывало более 4,3 тысячи человек со всей России."Круизные операторы уже начали сезон навигации. Мы рассчитываем, что при условии стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки круизный турпоток в регионе в 2021 году будет на уровне 240 тысяч человек. Многие круизные туроператоры разработали к 800-летию специальные предложения, которые уже вошли в программу туристического кешбэка. Нижний Новгород особенно красив с воды. Уверен, что многие заходят увидеть город", – приводит слова Никитина пресс-служба правительства региона.По словам Никитина, планируется, что до 2024 года регион примет 472,2 тысячи туристов благодаря реализации круизных туров и речных прогулок."У нас запланирована большая работа по развитию речного туризма. Уже в этом году будет расширяться линейка пассажирских рейсов на судах на подводных крыльях "Валдай 45-Р", – добавил Никитин.Директор департамента развития туризма Нижегородской области Сергей Яковлев добавил, что увеличить круизный турпоток планируется, развивая инфраструктуру. "Для нас важно сформировать комфортные условия как для туристов, так и для компаний, работающих на рынке речных круизов и экскурсионных программ. В этом году в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода будет модернизирована инфраструктура Нижневолжской набережной, в следующем мы приступим к развитию набережной Городца. В планах также - создание условий для круизов в Выксе, Дзержинске, городе Бор и других потенциальных круизных центрах области", – сказал он.В России в настоящее время проходит очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня. С 2020 года почти миллион граждан воспользовались данной программой и получили порядка 4 миллиардов рублей кешбэка.
https://ria.ru/20210426/blagoustroystvo-1729954856.html
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россия, глеб никитин, новости - туризм, городец, выкса, нижегородская область, общество

Более 240 тысяч круизных туристов ожидают в Нижегородской области

16:04 26.04.2021
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Свыше 240 тысяч круизных туристов и тех, кто воспользуется речными прогулками, ожидают в юбилейный для Нижнего Новгорода год в регионе, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Круизные туры в Нижний Новгород вошли в программу туристического кешбэка. За первые два этапа программы по возврату средств за туры по России за поездки в Нижегородскую область туристам выплатили более 11,4 миллиона рублей. Всего в регионе по программе туристического кешбэка побывало более 4,3 тысячи человек со всей России.
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"Круизные операторы уже начали сезон навигации. Мы рассчитываем, что при условии стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки круизный турпоток в регионе в 2021 году будет на уровне 240 тысяч человек. Многие круизные туроператоры разработали к 800-летию специальные предложения, которые уже вошли в программу туристического кешбэка. Нижний Новгород особенно красив с воды. Уверен, что многие заходят увидеть город", – приводит слова Никитина пресс-служба правительства региона.
По словам Никитина, планируется, что до 2024 года регион примет 472,2 тысячи туристов благодаря реализации круизных туров и речных прогулок.
"У нас запланирована большая работа по развитию речного туризма. Уже в этом году будет расширяться линейка пассажирских рейсов на судах на подводных крыльях "Валдай 45-Р", – добавил Никитин.
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Директор департамента развития туризма Нижегородской области Сергей Яковлев добавил, что увеличить круизный турпоток планируется, развивая инфраструктуру. "Для нас важно сформировать комфортные условия как для туристов, так и для компаний, работающих на рынке речных круизов и экскурсионных программ. В этом году в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода будет модернизирована инфраструктура Нижневолжской набережной, в следующем мы приступим к развитию набережной Городца. В планах также - создание условий для круизов в Выксе, Дзержинске, городе Бор и других потенциальных круизных центрах области", – сказал он.
В России в настоящее время проходит очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие - по 30 июня. С 2020 года почти миллион граждан воспользовались данной программой и получили порядка 4 миллиардов рублей кешбэка.
 
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинНовости - ТуризмГородецВыксаНижегородская областьОбщество
 
 
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